LIVE BORUSSIA DORTMUND - SIVIGLIA 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Siviglia è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund. Arbitro dell'incontro sarà il turco Cakir coadiuvato dagli assistenti Duran e Ongun. Al VAR ci sarà il nostro Irrati.

Nella partita di andata il Borussia Dortmund si è imposto per 3-2 in casa del Siviglia grazie alla rete di Dahoud e alla doppietta di Haaland. Impresa quindi molto difficile per la squadra spagnola che dovrà ribaltare il risultato per approdare ai quarti di finale di Champions League.

Probabili formazioni

Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Emre Can, Hummels, Schulz; Bellingham, Dahoud, Delaney; Reus, Haaland, Hazard. All.: Terzic

Siviglia: Bono; Navas, Koundè, Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All.: Lopetegui >

La classifica completa della Champions League.

Dove vedere Borussia Dortmund-Siviglia

Borussia Dortmund-Siviglia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 marzo. La partita sarà trasmessa in TV in esclusiva da Sky