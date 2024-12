The New Saints

Tentativo fallito. Ben Clark (The New Saints) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:18

Gol! The New Saints 0, Panathinaikos 1. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Guarda la scheda del giocatore Filip Djuricic 21:15

Sostituzione, The New Saints. Joshua Daniels sostituisce Ash Baker per infortunio.21:11

Gara momentaneamente sospesa, Ash Baker (The New Saints) per infortunio.21:09

Ash Baker (The New Saints) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

The New Saints - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 12 dicembre alle ore 21:00 allo stadio The Croud Meadow di Shrewsbury.

Arbitro di The New Saints - Panathinaikos sarà Oliver Reitala. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Dove vedere The New Saints-Panathinaikos di Conference League 2024/2025, in diretta tv e streaming

The New Saints-Panathinaikos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 dicembre.

