LIVE FIORENTINA - HEART OF MIDLOTHIAN 1-0 CONFERENCE LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Atkinson dopo dieci minuti di tentativo non è in grado di proseguire e chiede il cambio.19:03

Azione arrembante della Fiorentina. Jovic da destra dribbla due difensori e mette in mezzo un pallone, ma nè Kouamè nè Mandragora riescono a deviare in rete.19:02

Atkinson è a terra con un problema muscolare e non pare in grado di proseguire.18:52

Brivido per la Fiorentina. Su disimpegno errato di Amrabat, Humphrys colpisce il palo con un gran tiro da fuoei e sulla ribattuta Grant calcia centralmente e Gollini para in due tempi.18:49

La gara di andata giocata in Scozia è terminata per 3-0 a favore dei viola.18:24

I padroni di casa non attraversano un momento particolarmente felice. In campionato sono reduci da un brutale 0-4 casalingo subito per mano della Lazio e hanno una classifica che non rispecchia neanche lontanamente le aspettative estive.18:20

Benvenuti allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida tra Fiorentina e Hearts, gara valida per la quarta giornata del girone di Conference League.18:20

PREPARTITA

Fiorentina - Heart of Midlothian è valevole per la Fase a gironi della competizione Conference League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Heart of Midlothian sarà Ivan Bebek coadiuvato da Goran Pataki e Luka Pajic.

Fiorentina-Heart of Midlothian ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto la sua prima gara contro l’Heart of Midlothian in competizioni europee nell’ultima giornata di Conference League (3-0), in quella che è stata la vittoria con il maggior margine di reti per i viola contro una formazione scozzese in Europa.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata nel 71% delle sfide contro avversarie scozzesi, la percentuale più alta rispetto a squadre di ogni altro paese affrontate almeno cinque volte in competizioni europee.

L’Heart of Midlothian ha subito almeno tre reti in entrambe le trasferte contro squadre italiane in competizioni europee: 4-0 contro l’Inter in Coppa delle Fiere il 22 novembre 1961 e 3-0 contro il Bologna in Coppa UEFA il 7 novembre 1990.

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe nelle maggiori competizioni europee (1N, 2P), dopo aver vinto tre delle precedenti quattro (1N); i viola inoltre sono imbattuti nei tre precedenti casalinghi in competizioni europee contro squadre scozzesi (2V, 1N).

L’Heart of Midlothian ha vinto solo due delle ultime 11 trasferte in competizioni europee (6N, 3P qualificazioni incluse), ma ha trovato il successo nell'unica trasferta nella fase a gironi di questa Conference League (2-0 contro il Rigas Futbola Skola); l’ultima volta in cui gli scozzessi hanno vinto due partite di fila fuori casa in competizioni europee è stata nella Coppa UEFA 1988/89 (2V).

Grazie al successo nell’ultima giornata di UEFA Conference League contro l’Heart of Midlothian, la Fiorentina può vincere due partite di fila in una fase a gironi in competizioni europee per la prima volta dal novembre 2016, quando ha superato due volte lo Slovan Liberec in Europa League.

La Fiorentina è la squadra che ha utilizzato più giocatori in questa Conference League: 24, quattro in più rispetto ai 20 dell’Heart of Midlothian.

Tutte le sei reti segnate dalla Fiorentina in competizioni europee in questa stagione sono arrivate su azione e quattro di queste nel corso dei primi tempi.

Sofyan Amrabat è il giocatore che ha effettuato più movimenti palla al piede (115) e movimenti palla al piede in avanti (51) in questa UEFA Conference League.

Cristiano Biraghi ha portato a buon fine 14 cross (inclusi corner) in questa Conference League, almeno sei in più di ogni altro giocatore.

Dove vedere Fiorentina-Heart of Midlothian di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Fiorentina-Heart of Midlothian si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 ottobre.

Il calendario completo di Conference League