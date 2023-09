Aggiorna Diretta-Live

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genk-Fiorentina, gara valida per il Gruppo F di Conference League.13:41

La fase a gironi di Conference League inizia nelle Fiandre per la squadra di Italiano. Ad ospitare i viola c'è il Genk, vicecampione del Belgio, approdato a questa competizione dopo le eliminazioni nei preliminari di Champions, per mano del Servette, e in quelli di Europa League, per mano dell'Olympiacos. Gli uomini di Vrancken sono poi riusciti a imporsi ai rigori sull'Adana Demirspor nel playoff di Conference per proseguire la propria avventura europea. Difficoltà anche per la Fiorentina che nel playoff si è vista sconfiggere dal Rapid Vienna nella gara di andata e ha ribaltato la situazione solo al 90' con un rigore trasformato da Nico Gonzalez, autore della doppietta decisiva nella gara di ritorno giocata al Franchi.14:24

Questa sera ci sono però da dimenticare i percorsi ad ostacoli superati per approdare sin qui, inizia una strada tutta nuova da imboccare con il piede giusto. I padroni di casa stanno ben figurando in campionato dove sono imbattuti da quattro turni e si trovano nel gruppone che insegue le capoliste Anderlecht e Gent, la Fiorentina ha invece trovato nel weekend la seconda vittoria in A grazie a una prova convincente contro l'Atalanta. Si affrontano quindi due squadre in relativa salute che andranno senz'altro in campo per i tre punti. Fischio d'inizio alle 18.45.14:07

La gara della Cegeka Arena sarà diretta dalla francese Frappart, coadiuvata da Berchebru e Torregrossa. Quarto ufficiale: Dechepy. In sala VAR ci sono Gaillouste e Vanderstichel.14:10

FORMAZIONI UFFICIALI: Genk col 4-4-2. Vandevoordt - Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga - El Khannous, Galarza, Heynen, Oyen - Zeqiri, Fadera. A disposizione: Van Crombrugge, Chambaere, Ouattara, Sor, El Ouahdi, Hrosovsky, Kayembe, El Hadj, Cuesta, Kongolo, Bonsu Baah, Arokodare.18:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Fiorentina in campo col 4-3-3. Christensen - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Arthur, Mandragora, Duncan - Nico Gonzalez, Beltran, Sottil. A disposizione: Terracciano, Dodò, Lopez, Nzola, Infantino, Martinez Quarta, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouamé.18:22

Italiano sceglie di far rifiatare ben sette dei titolari visti contro l'Atalanta in campionato. Tra i pali c'è Christensen e non Terracciano, in difesa a destra trova spazio Kayode con Ranieri centrale e Biraghi a sinistra. Riposano Dodò, Parisi e Martinez Quarta. In mezzo al campo non c'è Bonaventura, sostituito da Arthur, confermati invece Mandragora e Duncan. In avanti, con l'inamovibile Nico Gonzalez, spazio a Beltran e Sottil. Nzola parte dunque dalla panchina dove trovano posto anche Kouamé e Barak.18:45

Molti cambi anche nel Genk rispetto alla formazione che ha sconfitto l'Union Saint-Gilloise nell'ultima gara di Jupiler League. Sono due i cambi tra i difensori davanti a Vandevoordt: Cuesta e Kayembe cedono il posto a McKenzie e Arteaga, confermati invece Munoz a destra e Sadick centrale. Nessun cambio a centrocampo dove trovano ancora spazio El Khannous, Galarza, Heynen e Oyen ma davanti c'è la grossa novità con Fadera al posto di Paintsil, assente per squalifica, a far coppia con Zeqiri. 19:02

Squadre in campo! Tra pochi istanti il fischio d'inizio di Genk-Fiorentina.18:42

Sul terreno di gioco si sta osservando un minuto di silenzio per commemorare le vittime delle calamità naturali che hanno colpito Marocco e Libia.18:45

Si comincia!18:47

Genk subito pericoloso con un cross basso dalla destra di Munoz, Milenkovic riesce ad arrivarci con la punta e ad allontanare il pallone dall'area viola.18:48

3' Ancora Genk in area viola con Heynen che si fa anticipare al momento del tiro. La palla carambola lentamente tra le mani di Christensen.18:49

3' Pressing alto della Viola chiuso però dal fallo di Beltran su Galarza.18:50

4' Proteste di Beltran per un fallo di mano avversario non ravvisato da Frappart, poi Christensen è costretto ad uscire dalla propria area di rigore per fermare l'azione di Fadera in verticale.18:52

6' Nico Gonzalez punta Arteaga ma viene fermato in corner dal messicano.18:53

7' GOL! Genk-FIORENTINA 0-1! Rete di Ranieri! Biraghi pennella dalla bandierina per Ranieri che, tutto solo sul secondo palo, centra la porta di testa e porta in vantaggio i suoi approfittando della risposta difettosa di Vandevoordt!



9' Si sentono solo i tifosi della Fiorentina nell'impianto belga. Momento di grande entusiasmo tra i viola.18:56

10' Fadera prova a saltare Biraghi vicino alla bandierina del corner ma la palla gli rimbalza sul piede e finisce in rimessa dal fondo.18:57

12' Arthur commette fallo su Fadera. Frappart lascia prima proseguire poi assegna un calcio piazzato ai padroni di casa. Siamo sulla trequarti viola.18:59

12' GOL! GENK-Fiorentina 1-1! Rete di Zeqiri! Flipper in area viola sul calcio piazzato di El Khannous, il più lesto ad approfittarne è Zeqiri che infila Christensen da due passi. 19:00

14' Si rianima il pubblico di casa che era ammutolito dopo il vantaggio della Fiorentina.19:01

16' Kayode galoppa sulla destra e prova il cross, Arteaga respinge con il corpo.19:02

17' Fase del match piuttosto confusa con molti errori tecnici da ambo le parti.19:04

17' El Khannous inventa per Fadera, il gambiano crossa teso rasoterra in area piccola trovando la respinta di Christensen.19:05

18' Nico Gonzalez cerca Beltran in area, anticipato da McKenzie.19:05

19' Rimessa laterale vicina al lato corto dell'area belga per la Fiorentina ma la difesa di casa non lascia spazi e ricaccia indietro gli avversari.19:06

21' Heynen stende senza troppi complimenti Nico Gonzalez e viene richiamato verbalmente da Frappart.19:07

21' Fadera prova a saltare Arthur in velocità, poi protesta chiedendo un fallo di mano del brasiliano. Si prosegue.19:08

22' Respinta corta di Sadick dopo una bella discesa di Sottil sulla fascia sinistra, Biraghi calcia di prima intenzione ma nella sua conclusione c'è solo potenza. Palla in curva.19:09

22' Fiorentina avanti ancora con Sottil che guadagna un calcio d'angolo.19:10

23' GOL! Genk-FIORENTINA 1-2! Rete di Ranieri! Biraghi calcia ad uscire, Milenkovic prolunga sul secondo palo di testa dove sbuca Ranieri che firma, ancora di testa, la propria doppietta personale!



25' Gol convalidato anche dopo un controllo in sala VAR.19:11

25' Attacca ancora la Fiorentina, sempre con Sottil che arriva in area di rigore ma non trova compagni al centro con un piattone rasoterra.19:12

28' Oyen salta due giocatori viola vicino alla bandierina, poi offre il pallone a Fadera che non trova però compagni al centro dell'area col cross basso.19:15

29' Intervento scomposto di Munoz su Sottil. Frappart estrae il primo giallo del match.19:16

30' Grande ripiegamento difensivo di Nico Gonzalez che rincorre Arteaga per tutta la fascia e gli strappa il pallone vicino allo spigolo dell'area viola senza fallo.19:17