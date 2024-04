Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina-Atalanta, gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia.20:07

Questa sera si gioca il primo atto delle semifinali tra Fiorentina e Atalanta, per garantirsi un accesso alla finale del 15 maggio contro la vincente tra Juventus e Lazio.20:07

La Fiorentina ha superato i due turni precedenti, contro Parma e Bologna, entrambi ai calci di rigore. In particolar modo, nell’ultima sfida contro i rossoblù, i Viola hanno tenuto testa ad una delle sorprese di questa stagione: grazie allo 0-0 dei 120 minuti e al rigore sbagliato da Posch, la squadra di Italiano ha eliminato una delle squadre più in forma del torneo, conquistando dunque la semifinale.20:07

Un paio di settimane fa si sarebbe dovuto giocare il match di ritorno di campionato tra le due formazioni, ma la tragedia che ha colpito il mondo Viola, con la scomparsa prematura di Joe Barone, ha fatto sì che la partita venisse rinviata. Nel caso in cui le due squadre continuino il loro percorso europeo, questa sfida verrà recuperata addirittura a campionato finito.20:08

Italiano conferma Terracciano tra i pali, con Kayode e Parisi ai lati di Milenkovic e Ranieri. In mediana ci saranno Mandragora e Bonaventura, mentre sulla trequarti agiranno Gonzalez, Beltran e Kouamè. Davanti Belotti sarà l’unica punta.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con un 3-4-1-2: Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri – Koopmeiners – Lookman, Miranchuk.20:29

Gasperini cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite, anche a causa degli infortunio di Scalvini: in porta Carnesecchi, con Djimsiti, Hien e Kolasinac che formeranno il terzetto difensivo. De Roon e Pasalic copriranno la zona centrale, mentre Holm e Ruggeri si occuperanno delle fasce. In zona trequarti ci sarà Koopmeiners, il quale agirà alle spalle di Lookman e Miranchuk.20:29

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno Berti e Scatragli. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre in sala VAR ci saranno Marini e Sozza.20:29

Inizia il match. Primo possesso per l'Atalanta.21:01

Pressing feroce da parte di Nico Gonzalez verso tutta la difesa avversaria, con l'attaccante argentino che non arriva per poco in scivolata sul rinvio di Carnesecchi.21:03