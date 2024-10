Diretta live Luna Rossa contro Ineos Britannia, finale Louis Vuitton Cup 2024 oggi 2 ottobre

A frenare Luna Rossa in questa finale di Louis Vuitton Cup sono stati vari problemi che le hanno impedito di gareggiare o di ultimare la regata – come il problema alla prua avuto ieri. Problemi ai quali il sodalizio italiano ha sempre reagito alla grande in mare, dove ha mostrato di avere qualcosa in più in confronto a Ineos Britannia, aspetto che fa ben sperare.