Diretta Live Musetti-Alcaraz Semifinale Internazionali d'Italia: lo spagnolo vince il primo set

Troppo nervoso Lorenzo. Alcaraz, infatti, piazza la risposta, Musetti col servizio pareggia i conti. L’azzurro però fatica a mettere prime pulite in campo, lo spagnolo dal canto suo infila la retroguardia dell’avversario con due vincenti consecutivi che valgono due palle break. Il toscano annulla la prima, ma non può fare nulla sulla seconda (volèe alta in diritto per l’iberico). Altro break e forse set compromesso.