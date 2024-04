Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Liverpool-Atalanta, gara valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.20:15

All’Anfield di Liverpool va in onda il primo appuntamento tra i Reds di Jurgen Kloop e la Dea di Gian Piero Gasperini con un solo obiettivo: passare il turno e puntare alla finale del 22 maggio che si svolgerà a Dublino.20:15

L’Atalanta approda ai quarti dopo aver eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi di finale, grazie alla vittoria per 2-1 nel match di ritorno (dopo l’1-1 dell’andata). I bergamaschi arrivano in un periodo particolare, dopo due sconfitte in campionato contro Fiorentina e Cagliari.20:16