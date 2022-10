LIVE QARABAG - OLYMPIAKOS 0-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(6) YANN M'VILA (C)

(33) HWANG IN-BEOM (C)

(80) ANASTASIOS SAPOUNTZIS (C)

(28) MATHIEU VALBUENA (C)

(20) JOSH BOWLER (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(21) PEP BIEL (C)

(8) PIERRE KUNDE (C)

(5) ANDREAS BOUCHALAKIS (C)

(17) MARIOS VROUSAI (C)

(18) ISMAYIL IBRAHIMLI (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(19) FILIP OZOBIC (C)

(77) RAMIL SHEYDAYEV (C)

(20) KADY (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(7) RICHARD ALMEYDA (C)

(2) QARA QARAYEV (C)

PREPARTITA

Qarabag - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Olympiakos sarà Craig Pawson coadiuvato da Lee Betts e Ian Hussin. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Qarabag-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nell’unico precedente incontro del Qarabag contro una squadra greca, la formazione azera ha battuto il PAOK Salonicco nella fase a gironi della UEFA Europa League 2016/17.

L’Olympiakos ha giocato solo una gara fuori casa contro una squadra azera fino ad oggi, battendo il Neftchi Baku durante la fase di qualificazione alla scorsa edizione della UEFA Champions League.

Con la vittoria contro il Nantes nel settembre scorso, il Qarabag ha messo fine alla striscia di 10 partite casalinghe consecutive senza successo in UEFA Europa League e ora potrebbe vincere due gare interne di fila nella competizione per la prima volta in assoluto.

L'Olympiakos non ha vinto nessuna delle ultime sette gare fuori casa in Europa (3N, 4P), l'ultima volta che ne ha collezionate di più senza vincere è stata tra il 2000 e il 2004 (16 incontri esterni di fila senza vittoria).

Il Qarabag è la squadra che ha segnato più gol dopo un recupero offensivo nella UEFA Europa League in corso (tre).

Dove vedere Qarabag-Olympiakos di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Il calendario completo di Europa League