(26) KEES SMIT (C)

(14) KRISTIJAN BELIC (C)

(8) JORDY CLASIE (C)

(21) ERNEST POKU (C)

(28) ZICO BUURMEESTER (C)

(11) IBRAHIM SADIQ (C)

(6) PEER KOOPMEINERS (C)

(3) WOUTER GOES (D)

(14) ARCHIE GRAY (C)

(8) YVES BISSOUMA (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

(29) PAPE SARR (C)

(15) LUCAS BERGVALL (C)

Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Peer Koopmeiners con cross in seguito a un calcio da fermo.21:26

Gol! Tottenham Hotspur 1, AZ 0. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dominic Solanke.21:27

Tiro parato. Son Heung-Min (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Micky van de Ven.21:34

Fuorigioco. Alexandre Penetra(AZ) prova il lancio lungo, ma Wouter Goes e' colto in fuorigioco.21:36

Gara momentaneamente sospesa, Ernest Poku (AZ) per infortunio.21:38

Gol! Tottenham Hotspur 2, AZ 0. James Maddison (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Son Heung-Min in seguito a un contropiede.22:06

Fallo di Wouter Goes (AZ).22:16

Gol! Tottenham Hotspur 2, AZ 1. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:21

Gol! Tottenham Hotspur 3, AZ 1. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominic Solanke.22:32

Gara momentaneamente sospesa, Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:42

Sostituzione, Tottenham Hotspur. Ben Davies sostituisce Lucas Bergvall per infortunio.22:43

Fuorigioco. Ernest Poku(AZ) prova il lancio lungo, ma Mexx Meerdink e' colto in fuorigioco.22:44

Fuorigioco. Dominic Solanke(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.22:47

PREPARTITA

Tottenham - AZ Alkmaar è valevole per gli ottavi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Dove vedere Tottenham-AZ Alkmaar di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Tottenham-AZ Alkmaar si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 marzo.

Tottenham-AZ Alkmaar verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

