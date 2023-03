(32) MATEO TANLONGO (C)

(82) MATEUS FERNANDES (C)

(18) ISSAHAKU FATAWU (C)

(84) DÁRIO ESSUGO (C)

(33) ARTHUR GOMES (C)

(6) SOTIRIOS ALEXANDROPOULOS (C)

(28) POTE (C)

(15) MANUEL UGARTE (C)

(47) RICARDO ESGAIO (C)

(2) MATHEUS REIS (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(10) EMILE SMITH ROWE (C)

(8) MARTIN ØDEGAARD (C)

(5) THOMAS PARTEY (C)

(24) REISS NELSON (C)

(21) FÁBIO VIEIRA (C)

(20) JORGINHO (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

PREPARTITA

Arsenal - Sporting Lisbona è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Sporting Lisbona sarà Antonio Miguel Mateu Lahoz coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Díaz Pérez del Palomar. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Arsenal nella fase a gironi ha incontrato Zürich, Bodø/Glimt e PSV Eindhoven superando il girone con 15 punti mentre Sporting Lisbona ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Arsenal-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Arsenal ha perso solo una delle nove partite interne contro la squadra portoghese in competizioni europee (7V, 1N): 3-1 contro il Benfica quando venne eliminato negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1991/92.

Lo Sporting Lisbona non ha vinto nessuna delle ultime nove gare esterne contro squadre inglesi nelle maggiori competizioni europee (4N, 5P), cioè dalla vittoria per 3-2 contro il Middlesbrough negli ottavi di finale della Coppa UEFA 2004/05.

L’Arsenal è rimasto senza successi nelle ultime tre gare a eliminazione dirette giocate in casa in Europa League (2N, 1P), con l’ultima vittoria in questo tipo di incontri arrivata proprio contro una squadra portoghese: 3-2 contro il Benfica nel febbraio 2021.

Lo Sporting Lisbona è stato eliminato in 21 delle 22 occasioni in cui non ha vinto la gara d’andata giocata in casa nelle competizioni europee, anche se l’unica eccezione è stata nel match più recente di questo tipo, eliminando il Midtjylland nei playoff di questa edizione dell’Europa League (1-1 all’andata in casa dei portoghesi, vittoria 4-0 al ritorno).

Bukayo Saka dell’Arsenal ha portato a termine otto dribbling nella gara d’andata contro lo Sporting Lisbona, record per un giocatore under 21 in una partita di Europa League dai 10 riusciti a Calvin Stengs con la maglia dell’AZ contro il LASK nel febbraio 2020 e primato per un giocatore inglese di questa età almeno da Callum Hudson-Odoi con il Chelsea contro il Malmö FF nel febbraio 2019 (nove).

