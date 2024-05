Antonio Conte al Chelsea, il piano irresistibile per convincerlo a mollare Napoli e Milan per tornare in Premier

Nuove indiscrezioni sul tecnico salentino che si appresta a dover valutare una proposta notevole da parte del club inglese, che intende aggiudicarsi l'allenatore

Non è affatto una storia inedita, trascinante per via anche di quell’epilogo che non parve rendere merito né a Antonio Conte, né alla squadra che allora lasciò andare. Eppure a volte ritornano, si fanno giri più che tondi per ritrovarsi in un deja vù. E così sarebbe se, nel pragmatismo della controparti, si riportasse sulla panchina del Chelsea il tecnico salentino.

Sul suo presente non vi è alcuna certezza, sul futuro altrettanto pur essendo inevitabile registrare anche quanto riferito da Repubblica sulla possibilità che l’allenatore leccese possa ancora una volta tornare in Premier League e ad occupare un incarico nella sua ex squadra.

Il Chelsea punta tutto su Antonio Conte

Perché ciò avvenga, oltre alla convinzione personale di Conte ad allontanarsi dalla famiglia, vi sarebbe poi un ostacolo oggettivo. I londinesi sarebbero orientati a sollevare dall’incarico Mauricio Pochettino al termine della stagione, visti i pessimi risultati raccolti rispetto alle aspettative che ne avevano accompagnato l’arrivo. Il primo step, quindi, verte sul rapporto contrattuale tra l’allenatore in carica e il club.

Poi, si capirà se la proposta del Chelsea alletta Conte a tal punto da indurlo a rivedere il suo progetto e a chiudere un accordo di massima, invece che rimanere in attesa di una epifania.

Le intenzioni dopo la rottura con il Tottenham

L’intento dell’allenatore era infatti di tornare a guidare una società di Serie A, dopo i suoi problemi di salute e la decisione maturata. E le condizioni erano propizie: il Milan abbandonerà Stefano Pioli, è più che probabile tant’è che di lui si è vociferato, nelle ultime settimane, e di un sorprendente avvicinamento al Napoli di Aurelio De Laurentiis che pure avrebbe inserito l’ex allenatore di Juventus e Inter tra i nomi in lista.

Il proprietario dei Blues, Todd Boehly – stando a quel che riporta Repubblica – ha in testa il tecnico italiano e aspetta una risposta definitiva nelle prossime settimane.

Napoli e Milan superate dal Chelsea

Il Chelsea farà di tutto per persuadere Conte della bontà del piano che gli verrebbe affidato: cospicua offerta economica, un progetto ambizioso in sede di campagna acquisti, un ruolo manageriale come quando approdò la prima volta a Londra.

Napoli e Milan non si sono mosse in modo altrettanto deciso, da quel poco che trapela e la distanza economica soprattutto per De La potrebbe rappresentare una ragione di allontanamento nella negoziazione delle parti.