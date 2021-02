LIVE MOLDE - TSG HOFFENHEIM 1-3 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) FLORIAN GRILLITSCH (C)

(18) DIADIE SAMASSÉKOU (C)

(16) SEBASTIAN RUDY (C)

(30) MARCO JOHN (C)

(20) MIJAT GACINOVIC (C)

(15) TOBIAS CHRISTENSEN (C)

(30) MATHIS BOLLY (C)

(17) FREDRIK AURSNES (C)

(11) MARTIN ELLINGSEN (C)

(23) EIRIK ULLAND ANDERSEN (C)

Decisione VAR: no gol Molde 1-3 TSG Hoffenheim.22:16

GOL CANCELLATO DAL VAR: Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review..22:16

Fuorigioco. Pavel Kaderábek(TSG Hoffenheim) prova il lancio lungo, ma Ihlas Bebou e' colto in fuorigioco.22:16

Tentativo fallito. Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sebastian Rudy con cross in seguito a un calcio da fermo.22:11

Gol! Molde 1, TSG Hoffenheim 2. Martin Ellingsen (Molde) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.21:41

Tiro parato. Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Sebastian Rudy con cross.21:39

Gol! Molde 0, TSG Hoffenheim 2. Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pavel Kaderábek con cross.21:31

Sostituzione, TSG Hoffenheim. Pavel Kaderábek sostituisce Mijat Gacinovic per infortunio.21:25

Gol! Molde 0, TSG Hoffenheim 1. Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mijat Gacinovic con suggerimento di testa.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:10

Tiro parato. Ihlas Bebou (TSG Hoffenheim) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marco John.21:55

PREPARTITA

Molde - TSG Hoffenheim è valevole per i Sedicesimi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro di Molde - TSG Hoffenheim sarà Stéphanie Frappart coadiuvato da Benjamin Pages e Mikael Berchebru. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Molde nella fase a gironi ha incontrato Dundalk, SK Rapid Wien, Arsenal, Stella Rossa e Slovan Liberec superando il girone con 10 punti mentre TSG Hoffenheim ha incontrato Gent, Slovan Liberec e Stella Rossa superando il girone con 16 punti.

Dove vedere Molde-TSG Hoffenheim di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Molde-TSG Hoffenheim si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 febbraio.

Molde-TSG Hoffenheim verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

