LIVE CELTIC - FERENCVAROSI 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(7) SOMÁLIA (C)

(11) OLEKSANDR ZUBKOV (C)

(20) RÓBERT MAK (C)

(44) STJEPAN LONCAR (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(93) AÏSSA BILAL LAIDOUNI (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(6) NIR BITTON (C)

(12) ISMAILA SORO (C)

(19) MICHAEL JOHNSTON (C)

(30) LIAM SHAW (C)

(18) TOMAS ROGIC (C)

(42) CALLUM MCGREGOR (C)

(14) DAVID TURNBULL (C)

Rigore per Celtic. Adam Montgomery e'stato atterrato in area di rigore.17:46

Rigore concesso da Henry Wingo (Ferencváros) per un fallo in area.17:45

Gol! Celtic 1, Ferencváros 0. Kyogo Furuhashi (Celtic) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jota con passaggio filtrante.17:42

Fuorigioco. Anthony Ralston(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kyogo Furuhashi e' colto in fuorigioco.17:35

Fuorigioco. Dénes Dibusz(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Myrto Uzuni e' colto in fuorigioco.17:33

Fuorigioco. Bálint Vécsei(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Tokmac Chol Nguen e' colto in fuorigioco.17:30

Carl Starfelt (Celtic) e' ammonito per un brutto fallo.16:57

Tiro parato. Myrto Uzuni (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aïssa Bilal Laidouni.16:57

Tiro parato. Jota (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Callum McGregor.16:49

Fuorigioco. Tomas Rogic(Celtic) prova il lancio lungo, ma Kyogo Furuhashi e' colto in fuorigioco.16:36

PREPARTITA

Celtic - Ferencvarosi è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 16:30 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

