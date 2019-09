(19) LULIC (C)

(16) PAROLO (C)

(32) CATALDI (C)

(22) JONY (C)

(7) BERISHA (C)

(6) LUCAS LEIVA (C)

(21) MILINKOVIC-SAVIC (C)

(29) LAZZARI (C)

(23) GOLOFCA (C)

(19) CULIO (C)

(6) LUIS AURELIO (C)

(7) PAUN (C)

(8) DJOKOVIC (C)

(37) BORDEIANU (C)

Turnover ragionato per Inzaghi: assenti Immobili e Luis Alberto, dentro Caicedo e Berisha. Sulla sinistra spazio a Jony18:25

5-3-2 difensivo per il Cluj che lascia in panchina Omrani, pericolo numero 1 indicato da Inzaghi18:25

Punizione di Deac che però non viene intercettata da nessun compagno19:06

CORREA! Mancino del numero 11, troppo debole per impensierire Arlauskis19:09

Altro colpo di testa da parte di Milinkovic-Savic, conclusione che non inquadra lo specchio19:14

Cluj molto compatto dietro: i tre centrocampisti si abbassano molto in fase di non posso19:16

Mischia in area biancoceleste dopo la punizione di Deac, Strakosha esce e blocca la sfera19:18

GOL DI BASTOS, LAZIO AVANTI! Statistiche Bastos : Numero maglietta: 15 Gol in partita: 1 Luogo di nascita: Luanda Data di nascita: 27/03/199119:20

Cluj che non riesce a costruire una trama convincente19:30

RIGORE PER IL CLUJ! Fallo di Leiva su Djokovic19:35

Grande freddezza dell'attaccante che spiazza Strakosha e riporta in parità la gara!19:37

Intervallo! 1-1 tra Cluj e Lazio nei primi 45 minuti. Per i biancocelesti a segno Bastos, per i padroni di casa Deac su rigore19:40

Lazzari prova la fuga ma Cestor è bravo a chiuderlo in fallo laterale, rimessa Lazio20:00

BRIVIDO! Buco di Bastos, ne approfitta Omrani che però non riesce a superare Strakosha!20:02

Scontro fortuito tra Leiva e Djokovic, i due sembrano comunque in grado di continuare20:04

Mancino di Omrani che termina sopra la traversa, il numero 9 è difficile da marcare per i biancocelesti20:07

Lazio che chiede il rigore per un presunto fallo di mano, l'arbitro lascia giocare20:15

Cambio Lazio: Cataldi per Berisha20:17

Subito ammonito il centrocampista per fallo su Camora20:20

Troppo lenti nella manovra i biancocelesti: il Cluj riesce a chiudersi in tempo20:23

Correa si mette in proprio ma Cestor è abile a stopparlo20:24

Bel servizio di Paun per Omrani: l'attaccante prima colpisce la traversa, poi ribadisce in rete di testa!20:26

Lazio che ora si riversa in avanti alla ricerca del pareggio20:28

Doppio cambio Lazio: Adekanye e Lulic per Jony e Bastos20:30

Ammonito Milinkovic-Savic. Il serbo non sta brillando in questa sfida20:33

Ammonito Arlauskis per perdita di tempo: i padroni di casa cercano di blindare il risultato20:36

Ultimo cambio per i padroni di casa: Golofca per Deac20:40

E' finita! La Lazio perde 2-1 contro il Cluj! Per i padroni di casa a segno Deac e Omrani, per i biancocelesti Bastos.20:44

PREPARTITA

Cluj - Lazio è valevole per la prima giornata del girone E della fase a gironi dell'Europa League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 18:55 allo stadio Constantin Radulescu di Cluj.

Arbitro di Cluj - Lazio è Daniel Stefanski (Polonia) con assistenti Marcin Boniek e Dawid Igor Golis. Il quarto uomo sarà Damian Sylwestrzak

La Lazio si trova nel girone E insieme ad Cluj, Celtic e Rennes.

La Lazio cerca di riscattarsi dopo la sconfitta 2-1 contro la Spal nel campionato di Serie A. Simone Inzaghi dovrebbe lasciare a riposo Ciro Immobile e Luis Alberto, affidandosi in attacco a Caicedo e Correa. Sicuri di una maglia da titolare Milinkovic-Savic e Lazzari mentre potrebbero trovare spazio i nuovi acquisti Vavro e Jony.

Probabili formazioni:

Cluj: Arlauskis; Susic, Burka, Cestor, Bol,; Djokovic, Bordeianu, Paun, Deac, Traorè, Omrani. All.: Petrescu.

Lazio: Strakosha, Vavro, Acerbi, Bastos, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Jony, Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

Dove vedere Cluj-Lazio di Europa League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Cluj-Lazio si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 19 settembre.

Cluj-Lazio verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League