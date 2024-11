(37) ADRIAN SKOGMAR (C)

(5) SØREN RIEKS (C)

(14) SEBASTIAN JØRGENSEN (C)

(34) ZAKARIA LOUKILI (C)

(16) OLIVER BERG (C)

(6) OSCAR LEWICKI (C)

(7) OTTO ROSENGREN (C)

(10) ANDERS CHRISTIANSEN (C)

(38) HUGO BOLIN (C)

(23) LASSE JOHNSEN (C)

(8) SERGIO PEÑA (C)

(64) ALEX TÓTH (C)

(88) PHILIPPE ROMMENS (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(7) MOHAMED BEN ROMDHANE (C)

(80) HABIB MAÏGA (C)

(15) MOHAMED ABU FANI (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(11) MATHEUS SALDANHA (C)

(10) KADY BORGES (C)

PREPARTITA

Ferencvarosi - Malmoe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Malmoe sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Dove vedere Ferencvarosi-Malmoe di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi-Malmoe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 novembre.

Ferencvarosi-Malmoe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

