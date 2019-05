LIVE CHELSEA - ARSENAL 3-0 EUROPA LEAGUE 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Baku National Stadium Mercoledì 29 Maggio 2019 ore 21:00

COMMENTO IN DIRETTA

Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta scritta di Chelsea-Arsenal, finale di Europa League. Gli undici scelti da Maurizio Sarri: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kantè, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard. Questa, invece, la formazione dei Gunners: Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil, Lacazette, Aubameyang. Le due squadre scendono in campo: tra pochi minuti si parte! 1' LA FINALE È INIZIATA! 3' Problemi per Hazard dopo un contrasto con Maitland-Niles: il belga sembra comunque in grado di proseguire. 5' Aubameyang commette fallo su Christensen: si ripartirà con un calcio di punizione in favore dei Blues. 8' AUBAMEYANG! Prima occasione per i Gunners: tiro che termina fuori di poco. 10' Tanti errori nello sviluppo della manovra per il Chelsea che fatica a costruire azioni pericolose. 13' Lacazette prova a servire in profondità Aubameyang, ma il centravanti ex Borussia Dortmund non riesce ad agganciare il pallone. Rimessa dal fondo per il Chelsea. 15' Calcio di punizione per i Blues: Jorginho si incarica della battuta. 16' Fallo di David Luiz ai danni di Koscielny. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione che verrà affidato a Cech. 18' Contatto Kepa-Lacazette in area di rigore: Rocchi invita il centravanti francese a rialzarsi! 21' Fuorigioco di Kolasinac sul lancio di Torreira: tutto da rifare per i Gunners. 23' Rimane a terra Kepa dopo un contrasto con il proprio capitano Azpilicueta. 24' Nessun problema per il portiere spagnolo che ritorna tra i pali. 27' Passaggio sbagliato di Kantè per Pedro: rimessa laterale per l’Arsenal. Poco meno di venti minuti al termine della prima frazione. 28' XHAKA! Gran botta dalla distanza: palla alta di un soffio! 29' EMERSON! Risponde subito il Chelsea: tiro deviato, sarà calcio d’angolo. 30' Non si chiude il triangolo tra Hazard e Kovacic: rimessa dal fondo per i Gunners. 32' PAPASTATHOPOULOS! Colpo di testa alto, sopra la traversa. 34' ANCORA EMERSON! Tiro centrale, Cech respinge il tiro con i pugni! 36' Cross insidioso di Kolasinac, Kepa allontana il pallone con i pugni. 38' Intervento duro di Emerson ai danni di Lacazette: Rocchi assegna il calcio di punizione senza però estrarre alcun cartellino. 39' CECH SALVA SU GIROUD! L’attaccante francese riceve palla da Jorginho e calcia di prima intenzione: Cech gli dice di no! 42' Hazard attende troppo per servire Emerson: il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco dell’ex Roma. 45' FINE PRIMO TEMPO! Ancora nessuna rete tra Chelsea e Arsenal. 46' SI RIPARTE! 48' GIROUD! Tiro che termina a lato. Ma c’è stata una deviazione: calcio d’angolo. 49' GOL DI GIROUD! CHELSEA IN VANTAGGIO! 50' Colpo di testa vincente dell’ex Arsenal: Cech battuto, 1-0! 53' Cross dalla destra di Pedro per Giroud che non riesce ad impattare il pallone verso la porta di Cech. Rimessa laterale per i Gunners. 55' Cartellino giallo per Pedro. 58' Gioco pericoloso di Aubameyang ai danni di Azpilicueta: calcio di punizione in favore dei Blues. 60' GOL DI PEDRO! RADDOPPIO DEL CHELSEA! 61' I Blues trovano il 2-0 grazie alla rete di Pedro, abile nel battere Cech con un tiro ad incrociare. 64' CALCIO DI RIGORE PER IL CHELSEA! 65' Spinta evidente di Maitland-Niles su Hazard: penalty! 66' HAZARD SPIAZZA CECH! 3-0 CHELSEA! 67' Doppio cambio nell’Arsenal: fuori Monreal e Torreira, dentro Guendouzi e Iwobi.

Chelsea - Arsenal è valevole per la finale di Europa League 2018/2019.

La partita è in programma il giorno 29 maggio alle ore 21:00 allo stadio Baku National Stadium.

Arbitro di Chelsea - Arsenal è il nostro Gianluca Rocchi (Italia).

Il Chelsea nella fase a gironi ha incontrato PAOK, Vidi e BATE superando il girone con 16 punti mentre l'Arsenal ha incontrato Vorskla, Qarabag e Sporting Lisbona superando il girone con 16 punti. Il Chelsea di Maurizio Sarri negli ottavi di finale ha battuto agevolmente la Dynamo Kiev (3-0 in casa e 5-0 in trasferta), nei quarti di finale ha incontrato e superato, dopo una gara sofferta, lo Slavia Praga mentre in semifinale ha vinto contro l'Eintracht (5-4 in casa dopo aver pareggiato 1-1 in trasferta). L'Arsenal invece ha superato il Rennes negli ottavi di finale vincendo 3-0 in casa dopo aver perso 3-1 in Francia, il Napoli di Carlo Ancelotti nei quarti di finale (vincendo 2-0 in casa ed 1-0 a Napoli) ed il Valencia in semifinale (3-1 in casa e 4-2 in trasferta).

Possibili formazioni (ultime schierate):

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson, Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Giroud, Hazard, Willian

Arsenal: Cech, Monreal, Sokratis, Koscielny, Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac, Lacazette, Aubameyang, Ozil



Dove vedere Chelsea-Arsenal

Chelsea-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 29 maggio.

Chelsea-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go ed in chiaro su TV8 sul digitale terrestre dalle ore 21.

