(21) VERETOUT (C)

(22) ZANIOLO (C)

(27) PASTORE (C)

(42) DIAWARA (C)

(4) CRISTANTE (C)

(22) BAUMGARTNER (C)

(19) SPRANGLER (C)

(8) RITZMAIER (C)

(10) LIENDL (C)

(16) SCHMID (C)

Anche l'avversario di giornata però viene da un 4-0 nella prima giornata, ottenuto in casa del Borussia Moenchengladbach18:25

A Graz giallorossi in campo per la seconda giornata del Gruppo J di Europa League!18:25

Commento in diretta

PREPARTITA

Wolfsberg - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Stadion Graz-Liebenau di Graz.

Arbitro di Wolfsberg - Roma è Tiago Martins (Portogallo).

Dove vedere Wolfsberg-Roma di Europa League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Wolfsberg-Roma si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Wolfsberg-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League