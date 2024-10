Stadio Estádio do Dragão di Porto 3 Ottobre 2024 ore 21:00

(43) TOBY COLLYER (C)

(25) MANUEL UGARTE (C)

(44) DANIEL GORE (C)

(10) MARCUS RASHFORD (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(16) AMAD DIALLO (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(18) CASEMIRO (C)

(10) FÁBIO VIEIRA (C)

(8) MARKO GRUJIC (C)

(17) IVÁN JAIME (C)

(86) RODRIGO MORA (C)

(15) VASCO SOUSA (C)

(20) ANDRÉ FRANCO (C)

(16) NICO GONZÁLEZ (C)

(6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)

(22) ALAN VARELA (C)

Gol! FC Porto 3, Manchester United 2. Samu Omorodion (FC Porto) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Pepê.22:10

Gara momentaneamente sospesa, Lisandro Martínez (Manchester United) per infortunio.21:44

Tiro parato. Casemiro (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:42

Fuorigioco. Lisandro Martínez(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Matthijs de Ligt e' colto in fuorigioco.21:37

Bruno Fernandes (Manchester United) e' ammonito per fallo.21:32

Gol! FC Porto 0, Manchester United 2. Rasmus Højlund (Manchester United) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcus Rashford. Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund 21:20

Tentativo fallito. Diogo Dalot (Manchester United) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Matthijs de Ligt con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:16

Gol! FC Porto 0, Manchester United 1. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christian Eriksen.21:07

Tiro parato. Galeno (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Samu Omorodion.21:02

Dove si gioca la partita: Stadio: Estádio do Dragão Città: Porto Capienza: 50431 spettatori20:01

PREPARTITA

FC Porto - Manchester United è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Manchester United sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere FC Porto-Manchester United di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

FC Porto-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

FC Porto-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

