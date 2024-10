(33) BENJAMIN TAHIROVIC (C)

(50) JAN FABERSKI (C)

(8) KENNETH TAYLOR (C)

(21) BRANCO VAN DEN BOOMEN (C)

(38) KRISTIAN HLYNSSON (C)

(52) SIMON SLONCÍK (C)

(35) MATEJ JURÁSEK (C)

(10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(17) LUKÁS PROVOD (C)

(54) JAN TRÉDL (C)

(48) DOMINIK PECH (C)

(19) OSCAR DORLEY (C)

(6) CONRAD WALLEM (C)

(28) FILIP PREBSL (C)

(21) DAVID DOUDERA (C)

Gara momentaneamente sospesa, Filip Prebsl (Slavia Praga) per infortunio.19:33

Sostituzione, Ajax. Benjamin Tahirovic sostituisce Kristian Hlynsson per infortunio.19:27

Gara momentaneamente sospesa, Kristian Hlynsson (Ajax) per infortunio.19:25

Tiro parato. Ondrej Zmrzly (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:23

Jorrel Hato (Ajax) e' ammonito per fallo.19:20

Tentativo fallito. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Conrad Wallem con cross in seguito a un calcio da fermo.19:16

Filip Prebsl (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.19:12

Gol! Slavia Praga 0, Ajax 1. Branco van den Boomen (Ajax) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03

Rigore per Ajax. Christian Rasmussen e'stato atterrato in area di rigore.19:01

Rigore concesso da Ondrej Zmrzly (Slavia Praga) per un fallo in area.19:01

Fuorigioco. Ondrej Zmrzly(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Conrad Wallem e' colto in fuorigioco.18:55

Tomás Holes (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.18:54

Fuorigioco. David Zima(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Mojmír Chytil e' colto in fuorigioco.18:50

PREPARTITA

Slavia Praga - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Ajax sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Kristaps Ratnieks.

Dove vedere Slavia Praga-Ajax di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Slavia Praga-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Slavia Praga-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

