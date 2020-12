LIVE FEYENOORD - DINAMO ZAGABRIA 0-1 EUROPA LEAGUE 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(38) BARTOL FRANJIC (C)

(24) MARKO TOLIC (C)

(26) ROBBIE BURTON (C)

(25) MARIO CUZE (C)

(10) LOVRO MAJER (C)

(20) LIRIM KASTRATI (C)

(97) KRISTIJAN JAKIC (C)

(17) LUKA IVANUSEC (C)

(5) ARIJAN ADEMI (C)

(20) JOÃO TEIXEIRA (C)

(59) JORDY WEHRMANN (C)

(23) ORKUN KÖKCÜ (C)

(28) JENS TOORNSTRA (C)

(6) MARK DIEMERS (C)

Tyrell Malacia (Feyenoord) e' ammonito per un brutto fallo.20:01

Sostituzione, Feyenoord. Eric Botteghin sostituisce Uros Spajic per infortunio.20:00

Gol! Feyenoord 0, Dinamo Zagabria 1. Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:45

Rigore concesso da Orkun Kökcü (Feyenoord) per un fallo in area.19:43

Rigore per Dinamo Zagabria. Lirim Kastrati e'stato atterrato in area di rigore.19:44

Fuorigioco. Luka Ivanusec(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Arijan Ademi e' colto in fuorigioco.19:58

Jens Toornstra (Feyenoord) e' ammonito per un brutto fallo.19:42

Sostituzione, Feyenoord. Naoufal Bannis sostituisce Bryan Linssen per infortunio.19:58

Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagabria) e' ammonito per un brutto fallo.19:18

Uros Spajic (Feyenoord) e' ammonito per un brutto fallo.19:17

Commento in diretta

PREPARTITA

Feyenoord - Dinamo Zagabria è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 3 dicembre alle ore 18:55 allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Dinamo Zagabria sarà Chris Kavanagh coadiuvato da Daniel Cook e Sian Massey-Ellis.

Dove vedere Feyenoord-Dinamo Zagabria di Europa League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Feyenoord-Dinamo Zagabria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 3 dicembre.

Feyenoord-Dinamo Zagabria verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

