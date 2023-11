(18) BRANKO JOVICIC (C)

(55) EBRIMA DARBOE (C)

(22) FILIP STOJKOVIC (C)

(30) SASCHA HORVATH (C)

(21) IVAN LJUBIC (C)

(2) GEORGE BELLO (C)

(8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)

(10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)

(17) CURTIS JONES (C)

(19) HARVEY ELLIOTT (C)

(38) RYAN GRAVENBERCH (C)

(3) WATARU ENDO (C)

Fuorigioco. Joe Gomez(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.21:21

Fuorigioco. George Bello(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Moses Usor e' colto in fuorigioco.21:18

Gol! Liverpool 2, LASK Linz 0. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:15

Fuorigioco. Ryan Gravenberch(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Luis Díaz e' colto in fuorigioco.21:13

Gol! Liverpool 1, LASK Linz 0. Luis Díaz (Liverpool) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joe Gomez con cross.21:11

PREPARTITA

Liverpool - LASK è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - LASK sarà Urs Schnyder. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Liverpool-LASK ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Liverpool ha vinto sette delle ultime otto partite in Europa contro squadre austriache – la restante è stata una sconfitta interna contro il Grazer AK durante le qualificazioni alla UEFA Champions League nel 2004/05.

Il LASK non vince da cinque partite contro club inglesi (1N, 4P), evitando la sconfitta solo contro il Tottenham Hotspur in casa in UEFA Europa League nel dicembre 2020. Ha subito almeno due gol in tutti e cinque questi incontri.

Il Liverpool ha vinto ciascuna delle ultime sette partite casalinghe di UEFA Europa League, l'ultima volta che è ha ottenuto più successi di fila ad Anfield tra Europa League e Coppa UEFA è stata tra il 1972 e il 1976 (10).

Dopo aver vinto sette trasferte consecutive in Europa tra novembre 2020 e novembre 2021, il LASK non ha ottenuto alcun successo nelle ultime quattro gare fuori casa nelle competizioni europee (1N, 3P).

Diogo Jota del Liverpool ha segnato nove gol in UEFA Europa League, nonostante abbia giocato solo cinque partite da titolare nella competizione; Jota è il giocatore che ha la più grande differenza tra reti segnate e presenze dal primo minuto nella storia della competizione (+4).

Dove vedere Liverpool-LASK di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Liverpool-LASK si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 novembre.

Liverpool-LASK verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

