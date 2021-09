LIVE ROYAL ANTWERP - EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(3) STEFAN ILSANKER (C)

(29) JESPER LINDSTROM (C)

(27) AYMEN BARKOK (C)

(15) DAICHI KAMADA (C)

(6) KRISTIJAN JAKIC (C)

(8) DJIBRIL SOW (C)

(10) FILIP KOSTIC (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(80) PIERRE DWOMOH (C)

(16) PIETER GERKENS (C)

(4) RADJA NAINGGOLAN (C)

(14) BENSON MANUEL (C)

(7) VIKTOR FISCHER (C)

(6) BIRGER VERSTRAETE (C)

Tiro parato. Johannes Eggestein (Royal Antwerp) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:33

Radja Nainggolan (Royal Antwerp) e' ammonito per un brutto fallo.19:30

Fuorigioco. Rafael Borré(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Timothy Chandler e' colto in fuorigioco.19:09

Fuorigioco. Martin Hinteregger(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Rafael Borré e' colto in fuorigioco.18:58

Tiro parato. Martin Hinteregger (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Djibril Sow.18:50

PREPARTITA

Royal Antwerp - Eintracht Francoforte è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

