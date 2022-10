LIVE ARSENAL - BODø/GLIMT 2-0 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) ALBERT GRØNBÆK (C)

(16) MORTEN KONRADSEN (C)

(23) ELIAS HAGEN (C)

(10) HUGO VETLESEN (C)

(14) ULRIK SALTNES (C)

(77) PATRICK BERG (C)

(44) CATALIN CIRJAN (C)

(8) MARTIN ØDEGAARD (C)

(5) THOMAS PARTEY (C)

(72) MATT SMITH (C)

(7) BUKAYO SAKA (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(21) FÁBIO VIEIRA (C)

(23) ALBERT SAMBI LOKONGA (C)

Granit Xhaka (Arsenal) e' ammonito per fallo di mano.21:42

Brice Wembangomo (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo di mano.21:33

Gol! Arsenal 2, Bodø / Glimt 0. Rob Holding (Arsenal) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fábio Vieira con cross da calcio d'angolo.21:28

Gol! Arsenal 1, Bodø / Glimt 0. Eddie Nketiah (Arsenal) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.21:23

Kieran Tierney (Arsenal) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabriel Martinelli in seguito a un contropiede.21:23

Fuorigioco. Takehiro Tomiyasu(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Marquinhos e' colto in fuorigioco.21:17

Fuorigioco. Kieran Tierney(Arsenal) prova il lancio lungo, ma Gabriel Martinelli e' colto in fuorigioco.21:15

PREPARTITA

Arsenal - Bodø/Glimt è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Bodø/Glimt sarà Harm Osmers coadiuvato da Robert Kempter e Dominik Schaal. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Arsenal-Bodø/Glimt ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Arsenal e Bodø/Glimt. I Gunners hanno già affrontato tre squadre norvegesi (Strømsgodset, Rosenborg, Molde), vincendo cinque delle sei partite contro di loro (1P).

Il Bodø/Glimt non ha mai affrontato una squadra inglese in nessuna competizione europea. Ha già affrontato due squadre britanniche, eliminando il Celtic negli spareggi della scorsa stagione di Conference League e il Linfield nelle qualificazioni per questa UEFA Champions League.

L'Arsenal non è riuscito a vincere nessuna delle ultime tre partite casalinghe in competizioni europee (2N, 1P), la peggiore serie da quando ha disputato sei partite casalinghe senza vittorie tra ottobre 2002 e settembre 2003.

In tutte le competizioni europee, il Bodø/Glimt ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte (7N, 5P), una vittoria per 3-1 in casa del Celtic a febbraio della scorsa stagione. Ha anche mantenuto la porta inviolata solo una volta in questa serie, un pareggio a reti inviolate contro il CSKA Sofia nella scorsa stagione.

Nessun giocatore ha creato più occasioni in seguito a un movimento palla al piede (di almeno cinque metri) rispetto a Marquinhos dell'Arsenal in questa Europa League (4); questo nonostante il brasiliano abbia giocato finora solo 69 minuti nella competizione.

Dove vedere Arsenal-Bodø/Glimt di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Arsenal-Bodø/Glimt si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 ottobre.

Arsenal-Bodø/Glimt verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

