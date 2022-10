LIVE ZüRICH - PSV EINDHOVEN 0-3 EUROPA LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(20) GUUS TIL (C)

(15) ÉRICK GUTIÉRREZ (C)

(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(23) JOEY VEERMAN (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(7) XAVI SIMONS (C)

(28) ISMAEL SAIBARI (C)

(11) CODY GAKPO (C)

(17) CHEICK CONDÉ (C)

(7) BLEDIAN KRASNIQI (C)

(27) SELMIN HODZA (C)

(8) OLE SELNÆS (C)

(19) NIKOLA BORANIJASEVIC (C)

(3) ADRIÁN GUERRERO (C)

(21) BLERIM DZEMAILI (C)

Gol! Zurigo 0, PSV Eindhoven 3. Cody Gakpo (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:07

Gol! Zurigo 0, PSV Eindhoven 2. Yorbe Vertessen (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.19:01

Gol! Zurigo 0, PSV Eindhoven 1. Yorbe Vertessen (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Armando Obispo con passaggio filtrante.18:56

Fuorigioco. Antonio Marchesano(Zurigo) prova il lancio lungo, ma Aiyegun Tosin e' colto in fuorigioco.18:51

PREPARTITA

Zürich - PSV Eindhoven è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Letzigrund di Zürich.

Arbitro di Zürich - PSV Eindhoven sarà William Collum coadiuvato da David McGeachie e Francis Connor. Al VAR invece ci sarà David Coote.

Zürich-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Zurigo e PSV si sono affrontate in precedenza solo nella Coppa dei Campioni 1963/64; la squadra svizzera ha passato il turno con un 3-2 complessivo su due gare nei quarti di finale, prima di perdere in semifinale contro il Real Madrid.

Il PSV ha perso due delle tre precedenti trasferte in tutte le competizioni europee contro avversarie svizzere (1V), inclusa una sconfitta per 1-2 contro il Basilea nel luglio 2019.

Lo Zurigo ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Europa League, dopo che era rimasto imbattuto in ognuna delle precedenti 10 (6V, 4N).

Il PSV non ha segnato nelle ultime due trasferte di Europa League, l’ultima volta in cui ha raggiunto una serie di tre gare esterne senza reti nella competizione è stata tra ottobre 2013 e ottobre 2014.

Aiyegun Tosin ha preso parte al 55% dei tiri dello Zurigo in Europa League in questa stagione (12/22), effettuando lui stesso sei tiri e creando sei occasioni per un compagno di squadra.

