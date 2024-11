(20) KIERAN DOWELL (C)

(48) COLE MCKINNON (C)

(49) BAILEY RICE (C)

(8) CONNOR BARRON (C)

(14) NEDIM BAJRAMI (C)

(18) VÁCLAV CERNY (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(10) MOHAMED DIOMANDE (C)

(11) KRISTOFFER VELDE (C)

(64) ANTONIS PAPAKANELLOS (C)

(14) DANI GARCÍA (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(27) SÉRGIO OLIVEIRA (C)

(8) MARKO STAMENIC (C)

(22) CHIQUINHO (C)

(10) GELSON MARTINS (C)

(23) RODINEI (C)

(96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Chiquinho in seguito a un contropiede.19:20

Tiro parato. Václav Cerny (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Raskin.19:17

Gara momentaneamente sospesa, Mohamed Diomande (Rangers) per infortunio.19:15

Fuorigioco. Chiquinho(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.19:08

Tiro parato. Cyriel Dessers (Rangers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Václav Cerny.19:03

Fuorigioco. Chiquinho(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.19:02

Fuorigioco. Dujon Sterling(Rangers) prova il lancio lungo, ma Connor Barron e' colto in fuorigioco.18:50

Fuorigioco. Christos Mouzakitis(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.18:49

PREPARTITA

Olympiakos - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - Rangers sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

