LIVE LEGIA WARSAW - SPARTAK MOSCOW 0-1 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(97) DANIL DENISOV (C)

(84) STEPAN OGANESYAN (C)

(4) JORRIT HENDRIX (C)

(17) ALEXANDER LOMOVITSKIY (C)

(8) VICTOR MOSES (C)

(18) NAIL UMYAROV (C)

(47) ROMAN ZOBNIN (C)

(6) AYRTON (C)

(92) BARTLOMIEJ CIEPIELA (C)

(14) IHOR KHARATIN (C)

(22) KACPER SKIBICKI (C)

(77) KACPER SKWIERCZYNSKI (C)

(27) JOSUÉ (C)

(99) BARTOSZ SLISZ (C)

(7) LIRIM KASTRATI (C)

(8) ANDRÉ MARTINS (C)

(82) LUQUINHAS (C)

Gol! Legia Varsavia 0, Spartak Mosca 1. Zelimkhan Bakaev (Spartak Mosca) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:03

PREPARTITA

Legia Warsaw - Spartak Moscow è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Polish Army Stadium di Warsaw.

Dove vedere Legia Warsaw-Spartak Moscow di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Legia Warsaw-Spartak Moscow si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

Legia Warsaw-Spartak Moscow verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

