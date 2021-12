LIVE SK PUNTIGAMER STURM GRAZ - MONACO 1-0 EUROPA LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(37) SOFIANE DIOP (C)

(33) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(41) FLORIAN BARANIK (C)

(7) GELSON MARTINS (C)

(35) FELIX LEMARECHAL (C)

(11) JEAN LUCAS (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(39) WILSON ISIDOR (C)

(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)

(36) ELIOT MATAZO (C)

(31) KEVIN VOLLAND (C)

(17) LUKAS JÄGER (C)

(21) SAMUEL STÜCKLER (C)

(26) CHRISTOPH LANG (C)

(18) PHILIPP HUSPEK (C)

(37) MORITZ WELS (C)

(16) SANDRO SCHENDL (C)

(11) MANPRIT SARKARIA (C)

(4) JON GORENC STANKOVIC (C)

(30) IVAN LJUBIC (C)

(15) ANDERSON NIANGBO (C)

(8) ALEXANDER PRASS (C)

Tiro parato. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:56

Gol! Sturm Graz 1, Monaco 0. Jakob Jantscher (Sturm Graz) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.18:52

Strahinja Pavlovic (Monaco) e' ammonito per fallo di mano.18:50

Rigore concesso da Strahinja Pavlovic (Monaco) per un fallo di mano in area.18:51

PREPARTITA

SK Puntigamer Sturm Graz - Monaco è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Dove vedere SK Puntigamer Sturm Graz-Monaco di Europa League 2021/2022, in diretta tv e streaming

SK Puntigamer Sturm Graz-Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 dicembre.

SK Puntigamer Sturm Graz-Monaco verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

