90'+6' Finisce qui Francia-Italia con il 2-1 per la squadra di Ripoll con le reti di Kalimuendo, Pellegri per il momentaneo pareggio e Barcola. 22:40

90'+2' Cross di Parisi che trova Bellanova il quale conclude in porta. Il pallone sbatte sul palo ma non gonfia la rete perché Lukeba poi lo spazza via. Proteste dell'Italia che chiedevano la convalida del gol perché la sfera aveva comunque oltrepassato la linea. 22:39

90'+2' Cartellino giallo per Gnonto per proteste. 22:38

90' Concessi 5 minuti di recupero. 22:35

88' Ancora due cambi per l'Italia: escono Ricci e Udogie, entrano in campo Colombo e Parisi. 22:33

88' Altra occasione per l'Italia: Miretti innesca Bellanova che crossa e trova Gnonto che calcia dalla distanza ma trova l'opposizione di Chevalier. Sulla ribattuta c'è Cancellieri che però da due passi spedisce alto. 22:32

86' Per la Francia cartellino giallo anche per Adli. 22:31

86' Dopo il fallo su Gnonto, calcio di punizione per l'Italia dal limite dell'area di rigore. Alla battuta va Miretti ma calcia troppo alto e il pallone si perde oltre la traversa. 22:30

85' Ripoll con la sua Francia in dieci opta subito per un'altra sostituzione: esce Koné ed entra Simakan. 22:29

83' Cartellino rosso per Badé per un fallo su Gnonto al limite dell'area. Francia in dieci.22:28

83' Doppia occasione per l'Italia prima con Miretti che entra in area, calcia ma trova l'opposizione di un difensore e di Chevalier. Poi sulla ribattuta arriva Cancellieri che conclude ma trova ancora il numero uno francese. 22:27

82' Ci prova ancora la Francia: Kalulu suggerisce verso l'area azzurra ma trova soltanto l'opposizione di Bellanova. 22:26

79' Altri due cambi anche per Ripoll: escono dal campo Gouiri e l'autore del primo gol Kalimuendo, entrano Adli e Wahi.22:24

78' Cherki ruba palla a Miretti a metà campo e vede Carnesecchi fuori dai pali: tenta la conclusione dalla lunghissima distanza ma non inquadra lo specchio e il pallone si perde oltre la linea di fondo. 22:21

76' Doppia sostituzione anche per l'Italia: entrano Cancellieri e Miretti, escono dal campo Pirola e Rovella. 22:20

69' Altro brivido per l'Italia. Bade in girata raccoglie il tiro dalla bandierina e calcia di prima intenzione: Carnesecchi risponde presente e respinge. 22:13

68' Il neo entrato Cherki si crea subito un'occasione, arriva sulla linea di fondo e calcia ma trova la puntuale opposizione di Ricci. Palla oltre il fondo. 22:12

64' Doppia sostituzione per la Francia: escono Thuram e Barcola, entrano in campo Cherki e Olise.22:09

64' Ammonito Lovato dalla panchina per proteste.22:08

63' GOL! FRANCIA-Italia 2-1. Rete di Barcola. Udogie intercetta il pallone di Gouiri in direzione del compagno ma temporeggia e alla fine lo perde, favorendo la conclusione del numero 17 che riporta in vantaggio la Francia. 22:08

57' Ancora Francia avanti con Thuram, Carnesecchi risponde con i pugni e allontana il pericolo. 22:01

56' Thuram cerca in verticale Barcola ma Carnesecchi capisce tutto, esce e fa suo il pallone. 22:00

53' Cambio di fronte e nell'area azzurra avviene un contatto tra Rovella e Gouiri. Anche in questo caso il direttore di gara non segnala alcun fallo. 21:57

52' Proteste dei giocatori azzurri per un fallo di mano nell'area di rigore francese: l'arbitro fa cenno di proseguire. 21:56

51' Ripartenza Italia con Tonali che si invola sulla corsia di destra, crossa verso il centro ma trova l'opposizione di un avversario. 21:54

46' Primo cambio per Nicolato che apre il secondo tempo con l'ingresso in campo di Gnonto al posto di Cambiaghi.21:50

46' Partiti! E' iniziato il secondo tempo di Francia-Italia, si riparte dall'1-1 maturato nella prima frazione. Primo pallone giocato dalla Francia. 21:49

Le squadre stanno per rientrare in campo, sta per iniziare il secondo tempo di Francia-Italia. 21:43

Se la gara tra Francia e Italia finisse con questo 1-1, le due formazioni si troverebbero appaiate a quota 1 punto alle spalle della Svizzera (3 punti) nel Gruppo D dell'Europeo Under 21. 21:43

Dopo una iniziale fase di studio in cui Francia e Italia non hanno affondato il colpo, il match ha iniziato ad accendersi dopo un quarto d'ora. Tonali ci ha provato su punizione ma il tiro si è spento di poco al lato del palo della porta difesa da Chevalier. Poi la Francia è cresciuta e si è resa pericolosa con Gouiri dalla distanza ma la prima grande occasione del match è stata degli Azzurrini. Al 21' il colpo di testa di Scalvini ha costretto il numero uno francese ad una reattiva parata per prolungare il pallone oltre la traversa. Ma appena un minuto dopo questa chance la Francia è ripartita in velocità con Kalulu sulla destra che ha trovato Kalimuendo nel cuore dell'area azzurra. Lì il numero 9 francese con un colpo di tacco ha spiazzato Carnesecchi portando in vantaggio la formazione di Ripoll. La risposta dell'Italia però è arrivata al 36' con la rete dell'1-1 firmato Pellegri, servito da Tonali. La prima frazione si è poi chiusa con un brivido per gli Azzurrini con la conclusione potente di Kone dalla distanza e con l'ultimo squillo dell'Italia con Udogie che ha provato una conclusione dalla distanza (alta sopra la traversa).21:42

45'+2' Si chiude qui il primo tempo di Francia-Italia con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Kalimuendo e Pellegri.21:35

45'+2' Chance anche per l'Italia sul finire di primo tempo: Udogie libera il destro da fuori area ma finisce alto sopra la traversa. 21:34

45' Concesso un minuto di recupero. 21:32

45' Occasione per la Francia: Kone dalla distanza vede la porta e calcia potente. Carnesecchi si oppone ma non riesce a evitare il corner. 21:32

43' Problemi alla caviglia per Bellanova: entra in campo lo staff medico dell'Italia. 21:29

38' La Francia prova a rendersi di nuovo pericolosa. Il cross basso di Nkounkou raggiunge l'area azzurra, Pirola interviene in scivolata ma Carnesecchi è attento e non si lascia sorprendere facendo suo il pallone. 21:26

36' Il pareggio dell'Italia è nato dal calcio di punizione battuto da Tonali: uno spiovente preciso che ha raggiunto Pellegri, autore del gol. 21:27

36' GOL! Francia-ITALIA 1-1. Rete di Pellegri. Nasce tutto da un calcio di punizione per gli azzurrini: il pallone di Tonali raggiunge il numero 11 che di testa gira in porta e batte Chevalier. 21:24

32' Da un'altra palla persa dall'Italia nasce una nuova ripartenza della Francia. Gouiri in area riesce a tenere il pallone e alla fine scarica per Thuram che tuttavia fa terminare la sfera oltre la linea di fondo. Brivido per gli azzurrini. 21:21

28' Altra occasione per la Francia. Lo scambio tra Barcola e Gouiri termina con il tiro di quest'ultimo che però calibra male e il pallone finisce alto sopra la traversa. 21:15

22' Kalulu ha realizzato l'assist vincente che ha portato all'1-0 della Francia. 21:12

22' GOL! FRANCIA-Italia 1-0. Rete di Kalimuendo. Kalulu crossa dalla destra e trova il compagno nell'area di rigore azzurra. Lì Kalimuendo con il tacco realizza un gran gol spiazzando Carnesecchi e portando la Francia in vantaggio. 21:11

21' Dalla bandierina va Tonali che trova la testa di Scalvini che gira il pallone con i tempi giusti ma trova la grande risposta di Chevalier che prolunga oltre la traversa. Prima occasione da gol per gli azzurrini di Nicolato. 21:08

20' Ripartenza Italia, Rovella guadagna campo e a ridosso dell'area di rigore avversaria scarica per Udogie che calcia ma trova una deviazione: primo corner per l'Italia. 21:07

18' Da una palla persa dall'Italia sulla trequarti nasce un'occasione per la Francia che termina con il tentativo a giro dalla distanza da parte di Gouiri: palla oltre il secondo palo. 21:05

16' Ammonito anche Scalvini per proteste. 21:03

15' Il primo cartellino giallo del match è per la Francia: ammonito Nkounkou per fallo su Pellegri.21:03

14' Alla battuta va Tonali, calcia verso il secondo palo e il pallone si abbassa all'ultimo non troppo distante dal palo alla sinistra di Chevalier. Sfera fuori, si riparte dalla rimessa dal fondo per la Francia. 21:02

13' Udogie prova ad inserirsi per vie centrali ma viene atterrato da Caqueret. Calcio di punizione per l'Italia dai 25 metri. 21:01

11' L'Italia prova ancora a farsi avanti ed è di nuovo Bellanova a proporre un cross dalla sinistra ma stavolta è fuori misura e il pallone attraversa tutta l'area avversaria senza trovare un compagno. 20:58

9' Cross di Bellanova ma è troppo lungo per Ricci che si era inserito nell'area avversaria con i tempi giusti. La difesa francese anticipa e libera. 20:56

5' Francia ancora avanti, terzo corner nel giro di due minuti. L'ultima azione offensiva termina con un tentativo dalla distanza di Thuram. Palla lontana dal palo alla sinistra di Carnesecchi. 20:53

3' Kalimuendo accelera ed entra in area, lì c'è Rovella che ribatte il suo tentativo di cross e il pallone finisce oltre il fondo. Primo corner per la Francia. 20:51

Partiti! E' iniziata Francia-Italia, seconda partita (dopo Norvegia-Svezia 1-2) del Gruppo D dell'Europeo Under 21. Primo pallone giocato dall'Italia. 20:47

Francia e Italia in campo: è tempo degli inni nazionali poi inizierà il match.20:42

Le squadre stanno per entrare in campo. Tutto pronto per l'esordio dell'Italia Under 21 nell'Europeo di categoria. 20:38

Difesa a tre invece per Nicolato che davanti a Carnesecchi (portiere che ha effettuato il maggior numero di parate nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei) schiera Okoli, Pirola e Scalvini. Gnonto parte dalla panchina: Pellegri e Cambiaghi guidano l'attacco azzurro dal primo minuto. 20:29

Ripoll si affida in avanti al tridente Barcola-Kalimuendo-Gouiri. Quest'ultimo è stato il miglior marcatore della Francia nelle qualificazioni a questo Europeo Under 21 con 5 reti in 8 gare. 20:26

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia risponde con un 3-5-2: Carnesecchi - Okoli, Pirola, Scalvini - Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie - Pellegri, Cambiaghi. A disposizione: Caprile, Turati, Parisi, Lovato, Esposito, Colombo, Citttadini, Bove, Gnonto, Cancellieri, Cambiaso, Miretti. 20:21

FORMAZIONI UFFICIALI: La Francia scende in campo con un 4-3-3: Chevalier - Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou - Thuram, Caqueret, Kone - Barcola, Kalimuendo, Gouiri. A disposizione: Meslier, Bajic, Simakan, Larouci, Le Fee, Cherki, Gendrey, Chotard, Adli, Diakite, Wahi, Olise.20:20

L'Italia è rimasta imbattuta in 13 delle 16 sfide Under 21 contro la Francia (incluse le amichevoli). 20:18

La Francia arriva a questo esordio nell'Europeo Under 21 dopo aver guadagnato 26 punti nelle qualificazioni. Meglio della formazione transalpina soltanto Portogallo (28) e Germania (27).20:17