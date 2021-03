(18) TOMMASO POBEGA (C)

(14) NICOLÒ ROVELLA (C)

(21) GIULIO MAGGIORE (C)

(8) SANDRO TONALI (C)

(19) MARCO SALA (C)

(17) GABRIELE ZAPPA (C)

(7) DAVIDE FRATTESI (C)

(13) MICHAL KOHÚT (C)

(9) DOMINIK JANOSEK (C)

(14) PATRIK ZITNY (C)

(17) TOMAS OSTRAK (C)

(8) FILIP HAVELKA (C)

(22) ANTONIN VANICEK (C)

(7) PAVEL BUCHA (C)

(6) MICHAL SADILEK (C)

(4) LIBOR HOLIK (C)

(21) PAVEL SULC (C)

Commento in diretta

PREPARTITA

Repubblica Ceca U21 - Italia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 24 marzo alle ore 18:00 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Dove vedere Repubblica Ceca U21-Italia U21 di Europei Under 21 2020/2021, in diretta tv e streaming

Repubblica Ceca U21-Italia U21 si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 24 marzo.

