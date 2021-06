LIVE INGHILTERRA - CROAZIA 1-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buon pomeriggio e buona domenica. Benvenuti alla diretta scritta di Inghilterra-Croazia, match che apre il gruppo D di questo Europeo.14:17

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. All. Southgate14:18

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic. All. Dalic14:19

Southgate sceglie i giovani Mount (Chelsea) e Foden (Manchester City) sulla trequarti, mentre dietro Mings (Aston Villa) é il partner di Stones. Nella Croazia in campo sia Rebic che Kramaric. Capitan Modric guida il centrocampo. 14:20

Questo è il terzo incontro tra Inghilterra e Croazia tra Mondiali ed Europei. L’Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2 nella fase a gironi a Euro 2004, mentre i croati hanno prevalso 2-1 dopo i tempi supplementari nelle semifinali dell'ultimo Mondiale 2018. Si gioca a Wembley, la Nazionale britannica tra Mondiali ed Europei (Coppa del Mondo 1966, Euro 1996) non ha mai perso, vincendo sette e pareggiando quattro delle precedenti 11 partite (esclusa lotteria dei rigori).14:22

La sfida tra Inghilterra e Croazia é stata affidata all'italiano Daniele Orsato. Insieme all'arbitro di Schio scenderanno in campo gli assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Massimiliano Irrati svolgerà invece le funzioni di VAR della partita e sarà affiancato da Filippo Meli (Assistant Video Assistant Referee 2) e Paolo Valeri (Assistant Video Assistant Referee 3). Fischio d'inizio alle ore 15.14:25

Squadre in campo per gli inni nazionali. Giornata di sole a Londra, ci sono circa 22500 spettatori a Wembley. Splendida atmosfera. 14:54

Nel pre-partita un bellissimo omaggio con applauso a Christian Eriksen. Apparso infatti nel maxi-schermo di Wembley un messaggio per il giocatore danese, dopo il malore avuto ieri in Danimarca-Finlandia.14:58

Partiti. Si comincia! Fischio d'inizio di Inghilterra-Croazia.15:00

2' Inghilterra propositiva. Croazia che per adesso aspetta molto compatta.15:02

5' Modric si alza molto ad appoggiare Rebic davanti. Larghi Kramaric e Perisic. Inghilterra un po' tesa.15:05

6' PALO DI FODEN. Grande ripartenza inglese guidata da Sterling, palla a Foden che piazza il mancino a giro sul secondo palo. Palo pieno.15:06

8' Grande azione Sterling, Mount, Kane. Palla a Sterling, che viene infermato all'ultimo da Caleta-Car. Corner per l'Inghilterra.15:09

9' Livakovic salva con i pugni sulla conclusione potente di Phillips da centro area. Spinge la Nazionale di Southgate.15:11

11' Fatica ad uscire la Croazia. Ritmo impressionante imposto dall'Inghilterra. Wembley apprezza.15:12

13' Prova con il possesso e con la qualitá dei suoi centrocampisti a rallentare il ritmo la Croazia. Brozovic e Modric molto sollecitati.15:14

16' Quarto d'ora di gioco passato. Inghilterra che ora ragiona. Croazia sempre molto bassa, Rebic non riesce a tenere palla davanti.15:16

17' Palla dentro di Mount a cercare Kane, che spizza di testa. Palla larga, ma viene fischiato fuorigioco.15:18

20' Altra palla perfetta di Mount per Sterling. Cross in mezzo, salva Caleta-Car in anticipo su Kane.15:21

23' Primo quarto di gara trascorso. Croazia sempre lenta nel distendersi. L'Inghilterra difende senza problemi e rimane minacciosa.15:23

26' Ritmi decisamente calati ora. La Croazia piano piano sta salendo col baricentro. Inghilterra invece sempre ordinata.15:26

26' Rimessa laterale di Mount per Sterling, che calcia dopo un rimbalzo dal limite. Palla larga di parecchio.15:26

27' Prima azione seria della Croazia. Gran lavoro di Vrsaljko a destra, cross in mezzo e tiro alto di Perisic. Colpisce male l'esterno dell'Inter.15:27

29' Altro cross di Vrsaljko dopo un buon lavoro di Modric in mezzo. Stavolta palla lunga sul secondo palo, non arriva nessuno. Un po' meglio la Croazia in questa fase.15:29

33' Inghilterra che ora fatica a riproporsi in avanti. Palla sempre ai prelibati interpreti del centrocampo croati.15:33

36' Tante imprecisioni. Ritmo basso. Inghilterra che deve velocizzarsi se vuole tornare ad essere pericolosa.15:37

39' Rebic pescato ancora in fuorigioco. La Croazia non riesce mai ad azionare il suo centravanti, per adesso marcato benissimo da Rice e Mings.15:40

42' Ćaleta-Car ferma con il braccio al limite Sterling lanciato in porta. Fallo di mano e giallo per il difensore croato. Primo ammonito del match.15:43

43' Trippier calcia sulla barriera la punizione dal limite. Nulla di fatto.15:43

45' Non viene assegnato recupero. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. 0-0 tra Inghilterra e Croazia.15:46

Buon avvio della Nazionale inglese, un palo colpito da Foden, una bella parata di Livakovic su Phillips. Poi é venuta fuori l'esperienza croata. Con il palleggio Modric, Brozovic e Kovacic hanno abbassato i ritmi, rimettendo in equilibrio il match. 0-0 per ora, Pickford mai impegnato.15:48

Vedremo se le tante risorse a disposizione di Southgate faranno la differenza nella ripresa. Rashford, Saka, Grealish, Calvert-Lewin. Ci sono giocatori che possono cambiare la partita. Croazia che invece deve trovare il modo di servire Rebic e Kramaric, troppo isolati in avanti.15:49

46' Si ricomincia. Via al secondo tempo. Nessuna sostituzione.16:01

47' Croazia che ragiona sempre con calma. Inghilterra che prova a spingere.16:04

48' Cartellino giallo per Mateo Kovačić. Molto duro su Mount.16:04

51' Modric classe ed eleganza. Non perde un pallone il capitano croato. Sempre brillante da vedere.16:08

53' L'Inghilterra prova a ritrovare ritmo azionando la corsia di sinistra Trippier-Sterling.16:09

55' Gira palla la Croazia e poi libera Modric al limite. Destro secco rasoterra, ma nessun problema per Pickford.16:11

57' GOL! INGHILTERRA-Croazia 1-0. Rete di Raheem Sterling. Grande azione di Kalvin Phillips, che si inserisce dentro e serve perfettamente Sterling. Destro sul quale Livakovic non puó nulla. Avanti l'Inghilterra.16:15

60' Wembley scatenato ora. Brutto colpo per la Croazia. Inghilterra che ora si é caricata e attacca ancora.16:16

61' Occasionissima Inghilterra. Cross di Mount da destra e Kane sul secondo palo mette incredibilmente alto. Poi finisce anche con il corpo addosso al palo.16:18

63' Nessun problema per Kane, che si rialza dopo il colpo subito. Croazia in difficoltá.16:19

64' Cartellino giallo anche per Philip Foden. Fallo reiterato su Gvardiol.16:21

65' Southgate medita qualche cambio, Dalic ha mandato a scaldarsi tutta la panchina.16:21

66' Chance per la Croazia. Tiro di Brozovic, respinto, arriva la palla a Rebic, che calcia malissimo a lato col mancino. Era in buona posizione.16:22

66' Ammonito Marcelo Brozović, che trattiene e stende Mount al limite.16:23

67' Punizione velenosa col destro di Mount. Palla ideale per un mancino, ma il centrocampista del Chelsea ha calciato benissimo. Alto di poco.16:24

70' Schema da calcio d'angolo per la Croazia. Modric serve morbido al limite Brozovic. Colpisce male, palla fuori.16:26

70' Sostituzione nella Croazia. Fuori Marcelo Brozović e dentro Nikola Vlašić.16:26

70' Cambio anche per Andrej Kramarić, che si é visto poco. Al suo posto Josip Brekalo.16:27