Per la quarta volta la Germania ospita da sola un grande torneo internazionale e, in ognuna delle tre precedenti occasioni, ha sempre raggiunto le semifinali; la squadra tedesca è stata campione nei Mondiali del 1974, semifinalista a EURO 1988 ed è infine arrivata al terzo posto nei Mondiali del 2006, dolce ricordo per gli italiani.19:41

Escludendo il torneo itinerante del 2021, la Germania è sempre rimasta imbattuta nella gara di esordio in casa in un torneo internazionale: due vittorie ai Mondiali, nel 1974 e nel 2006, e un pareggio, proprio agli europei, nel 1988 contro l'Italia.19:56

Come detto, i tedeschi, fanno affidamento anche sulla grande esperienza dei propri giocatori, come dimostra l'età media di 29 anni e 22 giorni, la più alta dal 2000 per la Germania in un grande trofeo internazionale.20:24