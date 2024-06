PREPARTITA

Spagna - Croazia è valevole per la fase a gironi della competizione Europei 2024

La partita è in programma il giorno 15 giugno alle ore 18:00 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin.

Arbitro di Spagna - Croazia sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Spagna-Croazia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Spagna e Croazia si affrontano agli Europei per la quarta edizione consecutiva: è solo la seconda volta che accade, dopo che Spagna e Italia si sono affrontate in quattro tornei consecutivi dal 2008 al 2020 (e si incontreranno per quinta a EURO 2024). La Spagna ha vinto due dei tre incontri precedenti (1-0, fase a gironi 2012; 5-3 dts, ottavi di finale 2020), mentre la Croazia ha vinto l'altro (2-1, fase a gironi 2016).

L'ultimo incontro tra Spagna e Croazia agli Europei ha prodotto otto gol (5-3 d.t.s. per la Spagna nel 2021), la partita con più gol segnati in questo secolo nella competizione e la seconda in assoluto dopo quella con nove reti tra Francia e Jugoslavia nel 1960. (4-5). In particolare, tre degli ultimi quattro match tra Spagna e Croazia hanno visto segnare almeno cinque gol.

La Spagna parteciperà al suo 12° Campionato Europeo – gli spagnoli hanno vinto il titolo tre volte (1964, 2008, 2012), un record condiviso con la Germania. La Spagna, inoltre, è l’unica nazione ad aver vinto due volte di fila il torneo.

Esclusi i rigori, la Spagna ha perso solo due delle ultime 22 partite agli Europei (13V, 7N), contro Croazia e Italia nell'edizione 2016; ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in sei delle ultime sette partecipazioni, con l'unica eccezione del 2004.

Gli ultimi 50 gol della Spagna agli Europei sono stati tutti segnati da dentro l'area. L'ultimo gol dalla distanza è stato quello di Raul contro la Slovenia nella fase a gironi dell'edizione 2000.

La Croazia parteciperà al suo 7° Campionato Europeo, di cui il sesto consecutivo. Dalla sua prima partecipazione nel 1996, ha raggiunto la fase a eliminazione diretta quattro volte su sei, ma non è mai andata oltre i quarti di finale.

La Croazia ha raggiunto le semifinali nel 50% delle sua partecipazioni alla Coppa del Mondo (3 su 6), mentre non ci è mai riuscita agli Europei (zero semifinali in sei partecipazioni).

La Croazia ha perso contro la futura vincitrice del torneo in quattro degli ultimi sei tornei principali a cui ha preso parte: Spagna a EURO 2012 (fase a gironi), Portogallo a EURO 2016 (ottavi di finale), Francia ai Mondiali 2018 (finale), Argentina ai Mondiali 2022 (semifinali).

Solo Cristiano Ronaldo (8) e Antoine Griezmann (7) hanno segnato più gol di Álvaro Morata (6) negli ultimi due Campionati Europei.

Ivan Perišić ha preso parte a 18 gol nei principali tornei internazionali con la Croazia dal suo debutto a EURO 2012 (10 gol, 8 assist). In questo periodo, l'unico giocatore europeo ad aver partecipato a più reti tra Coppa del Mondo e Europei è stato Cristiano Ronaldo (21: 17 gol + 4 assist).

Dove vedere Spagna-Croazia di Europei 2024, in diretta tv e streaming

Spagna-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 15 giugno.

Spagna-Croazia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone su Now TV e Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Spagna - Croazia sulla Guida TV.

