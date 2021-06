LIVE INGHILTERRA - SCOZIA 0-0 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford - James, Stones, Mings, Shaw - Phillips, Rice, Mount - Foden, Kane, Sterling. All. Southgate20:10

SCOZIA (3-5-2): Marshall - Hanley, McTominay, Tierney - O'Donnell, McGregor, Glimour, McGinn, Robertson - Adams, Dykes. All. Clarke.20:11

C'è grande attesa per quella che è la 100ª sfida ufficiale tra Inghilterra e Scozia. Considerando solo i grandi tornei internazionali, queste due squadre non si affrontano da EURO 1996, incontro vinto dai Tre Leoni per 2-0 (grazie alle reti di Alan Shearer e Paul Gascoigne).20:19