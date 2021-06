LIVE SLOVACCHIA - SPAGNA 0-2 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Estadio Olímpico de la Cartuja

Città: Sevilla

Capienza: 57619 spettatori17:31

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Slovacchia-Spagna, gara valevole per l’ultima giornata del gruppo E di Euro 2020.17:31

Nelle premesse iniziali era difficile immaginare una Spagna con soli due punti a questo punto del torneo. La qualificazione al prossimo turno per gli ispanici è in bilico e le Furie Rosse hanno bisogno di una vittoria per strappare il pass per gli ottavi.17:38

La Slovacchia, forte dei suoi tre punti, potrebbe accontentarsi di un pareggio per accedere al turno successivo e avrà meno pressione dunque rispetto alla sua prossima avversaria, in una situazione di classifica sicuramente più scomoda.17:31

La Slovacchia si schiera con un 4-2-3-1, formato da: Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada - Haraslin, Hamsik, Mak - Duda.17:31

La Spagna risponde con un 4-3-3, composto da: Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba - Koke, Busquets, Pedri - Sarabia, Morata, Gerard Moreno.17:32

Due cambi nell’undici titolare della Slovacchia rispetto all’ultima gara: fuori Koscelnik e Hrosovky e dentro Haraslin e Hromada.17:37

Nella Spagna invece sono ben quattro le modifiche alla formazione titolare, con gli inserimenti di Sarabia in attacco al posto di Olmo e Busquets per Rodri in cabina di regia le novità più importanti.17:38

Dopo aver ascoltato gli inni nazionali è tutto pronto per iniziare la gara. All'Estadio Olímpico de la Cartuja sarà Björn Kuipers a dirigere l'incontro.17:58

Inizia la partita. Primo possesso affidato alla Slovacchia.18:00

2' Slovacchi subito in pressione, col baricentro alto.18:02

4' Haraslin cerca la percussione sulla corsia destra, chiuso da Jordi Alba.18:04

5' Buona opportunità per Azpilicueta, che arriva al tiro da distanza ravvicinata ma la sua conclusione non giunge in porta.18:06

7' La Spagna predilige la fascia sinistra, dove Jordi Alba sta spingendo molto.18:07

8' La Spagna milita sulla trequarti avversaria, cercando uno spiraglio nella difesa avversaria.18:08

10' On field review per un intervento di Hromada su Koke nell'area di rigore slovacca: l'arbitro assegna il calcio di rigore!18:20

12' RIGORE PARATO SLOVACCHIA! Dopo l'on field review da parte dell'arbitro, la Spagna ottiene un calcio di rigore per un fallo su Koke, che Morata calcia a mezza altezza alla sinistra del portiere, ma Dubravka si distende e para!18:18

12' Cartellino giallo per Ondrej Duda per un intervento scomposto.18:19

14' La Spagna ha fallito una ghiotta opportunità dal dischetto per poter indirizzare la gara nel verso giusto.18:14

15' La Spagna ora torna in avanti, cercando di gettarsi alle spalle la chance vanificata dagli 11 metri.18:15

17' Si gioca solo nella metà campo slovacca ormai, anche se la Spagna non trova l'acuto giusto.18:17

20' OCCASIONE SPAGNA! A pochi passi dal portiere slovacco Pedri manca il tocco al volo su un cross proveniente dalla sinistra.18:21

22' La Spagna sembra non essersi demoralizzata dopo l'errore dal dischetto e sta continuando col forcing offensivo.18:22

23' Sta entrando nel vivo del gioco Sarabia sulla corsia sinistra, dopo una prima fase del match un po' in ombra.18:23

24' OCCASIONE SPAGNA! Dopo aver ricevuto la palla spalle alla porta, Morata si aggiusta il pallone e dal limite scaglia un destro a giro sul palo lontano, deviato in angolo dal portiere.18:24

26' Cooling break in corso. I giocatori si dissetano sotto il clima rovente di Siviglia.18:27

28' La Slovacchia cerca di uscire dalla pressione avversaria, con un calcio piazzato sulla trequarti spagnola.18:29

30' AUTOGOL! Slovacchia-SPAGNA 0-1! Autorete di Martin Dúbravka! Dopo una bella conclusione di Sarabia che si stampa sulla traversa, Dúbravka manda da solo il pallone in porta che era ritornato a spiovente verso il portiere slovacco.18:33

35' L'autogol ha dato fiducia alla Spagna, che sta continuando ad attaccare a testa bassa, soprattutto con Sarabia, molto attivo sull'out sinistro.18:35

36' Duda manda largo a tu per tu con il portiere spagnolo, ma l'arbitro ferma il gioco per posizione di fuorigioco.18:37

39' Sarabia scodella al centro da palla inattiva, ma non riesce a servire alcun compagno. Le azioni ispaniche ormai passano tutte per il giocatore del PSG.18:39

40' Cartellino giallo a Sergio Busquets per un brutto intervento che riesce a stendere due avversari insieme.18:40

41' Fase di palleggio per la Spagna, che ha abbassato il baricentro e aumentato il fraseggio.18:41

43' La Slovacchia amministra il pallone: sembra intenzionata a mandare la partita all'intervallo per riorganizzare le idee.18:43

45' Nella Spagna si sono invertiti gli esterni d'attacco, Sarabia e Moreno, per disorientare la difesa slovacca.18:45

45' Destro secco dai 30 metri per Koke, palla di non molto alla sinistra del portiere che era comunque sulla traiettoria.18:45

45'+1' Concessi quattro minuti di recupero, a causa del cooling break e l'on field review.18:47

45'+3' Imbucata centrale di Sarabia per Morata, chiuso in angolo da Skriniar.18:48

45'+3' GOL! Slovacchia-SPAGNA 0-2! Rete di Aymeric Laporte! Dopo un mischione in area di rigore successivo alla battuta di un calcio d'angolo, Moreno prende la palla da posizione defilata, raggira il portiere in uscita e crossa al centro, con Laporte che insacca con uno bello stacco di testa.18:50

45'+5' Finisce il primo tempo! Spagna avanti di due gol.18:50

Un primo tempo stracolmo di emozioni, tutte targate Spagna. Gli iberici hanno l'opportunità di sbloccare la gara dopo 10 minuti, ma Morata fallisce dal dischetto. L'errore dell'attaccante però non demoralizza gli ispanici che continuano imperterriti ad attaccare, trovando prima il vantaggio con un fortuito autogol di Dubravka e poi il raddoppio allo scadere con Laporte, salito a staccare di testa su un calcio d'angolo.18:53

La partita è in discesa per la Spagna, che col doppio vantaggio acquisito nel primo tempo vede spalancarsi le porte degli ottavi di finale.18:54

46' Sostituzione nella Slovacchia: fuori Ondrej Duda e dentro Michal Ďuriš.19:06

46' Fuori anche Jakub Hromada per Stanislav Lobotka nella Slovacchia.19:07

47' Riprende la gara! La Spagna muove il primo pallone.19:07

49' Nelle prime battute della ripresa è la Slovacchia a gestire il possesso.19:08

50' La Spagna palesa un atteggiamento sereno in avvio di ripresa, forte del doppio vantaggio.19:10

52' Ritmo molto basso a inizio secondo tempo, con la Spagna gira il pallone senza fretta.19:12