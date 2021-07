LIVE INGHILTERRA - DANIMARCA 1-1 EUROPEI 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al termine della partita di stasera scopriremo quale sarà la seconda finalista, che contenderà all’Italia la vittoria di Euro 2020. L’Inghilterra vuole accedere alla finale del Campionato Europeo per la prima volta nella sua storia, dopo essere stata eliminata due volte in semifinale, nel 1968 e nel 1996.20:18

La Danimarca invece ritorna in semifinale per la prima volta dopo il 1992, edizione in cui i danesi giunsero poi in finale aggiudicandosi il trofeo. In particolare, questa è la quarta semifinale giocata dalla Danimarca agli Europei, dopo quelle nel 1964, 1984 e per l’appunto 1992.20:18