Ultimo aggiornamento 07-03-2024 11:40

Riassunto dell'evento

Secondo appuntamento con il Mondiale 2024: stavolta va in scena sul circuito di Jeddah il GP dell’Arabia Saudita. Gara in programma il 9 marzo: è sabato come accaduto in Bahrain a causa del Ramadan. Appuntamento con le libere giovedì 7 marzo a partire dalle ore 14:30, alle 18 con le seconde.

I tempi delle fp1 del Gp Arabia Saudita

Abbonati qui a Now-TV per vedere la F1 in diretta streaming