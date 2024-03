F1, GP Arabia Saudita: Ferrari in ansia, malore per Sainz. Leclerc: "Problemi Bahrain risolti"

Ferrari si presenta in conferenza stampa alla vigilia del GP d'Arabia Saudita solo con Charles Leclerc. Carlos Sainz ha dovuto disertare per un problema di salute: cosa sappiamo

06-03-2024 16:19

La fitta stagione 2024 di F1 prosegue senza soluzione di continuità (all’incirca) con il GP d’Arabia Saudita, secondo appuntamento del campionato.

Oggi, eccezionalmente di mercoledì visto che la gara si terrà sabato come il precedente appuntamento in Bahrain causa Ramadan, ha avuto luogo la tradizionale conferenza stampa dei piloti che apre il fine settimana competitivo. Tra i presenti, anche Charles Leclerc, per la quota Ferrari, ma non Carlos Sainz, che come vedremo ha accusato un problema di salute che lo ha costretto al riposo.

Leclerc: “Ci auguriamo di aver risolto i problemi ai freni per il GP d’Arabia Saudita”

Partiamo quindi da Leclerc, reduce da un quarto posto di purissimo rammarico, visto che è stato frenato, ci venga concesso l’orrido calembour, da dei problemi ai freni della sua SF-24. Tanta frustrazione considerata la prima fila in Bahrain accanto all’imprendibile Max Verstappen, subito andato in fuga mentre il monegasco affondava nelle sabbie mobili dell’affidabilità della propria vettura, anche se la nuovo monoposto sembra effettivamente un passo avanti rispetto alla precedente come ha anche affermato il team principal Frédéric Vasseur.

E mentre Carlos Sainz dimostrava ancora una volta una certa lucidità nel tenere le redini della gara conquistando il terzo posto al GP di Bahrain, Leclerc ha archiviato la prima gara di stagione per guardare all’Arabia Saudita con fiducia. “Ci auguriamo di aver risolto i problemi ai freni“, ha affermato in conferenza stampa, riconoscendo l’impossibilità “per ora” di non poter battere le Red Bull. “Ma la nostra vettura è al momento in una situazione migliore rispetto al passato, anche se Max continua a stare avanti”.

“La Ferrari SF-24 sta rispondendo come volevamo”

Leclerc ha poi sottolineato come il team è concentrato sui problemi dei freni accusati in Bahrain, che ha rivelato non essere stati riscontrati anche nei test. A suo dire, questo malfunzionamento “non è dipeso dal surriscaldamento e non si è mai presentato“. E si aspetta “che non si verifichi nuovamente”.

Poi ha proseguito: “È un momento positivo per la nostra squadra dopo lo slancio che abbiamo avuto nella seconda parte del 2023. Ora sappiamo su cosa lavorare e la monoposto sta rispondendo come volevamo. E speriamo con gli aggiornamenti di poter mettere ancora più pressione ai rivali”.

“Certamente lavoriamo per vincere”, ha quindi assicurato il monegasco. “Non so se saremo più vicini alla Red Bull. Comunque ho avuto molta più fiducia e sicurezza nelle curve a medio velocità. Ma ci serve qualche gara in più per capire i nostri punti deboli e quelli di forza”.

Giallo Carlos Sainz: un problema di salute lo costringe a saltare la conferenza stampa

Mentre Leclerc parlava in conferenza stampa, un fulmine a ciel sereno giungeva da casa Ferrari, anche se da quel poco che filtra non si tratterebbe di notizie estremamente preoccupanti.

Sainz come abbiamo accennato ha disertato la conferenza stampa per una indisposizione di salute. Un malore non specificato accusato nel primo pomeriggio, che lo ha costretto a saltare l’appuntamento con i giornalisti per tornare in albergo a Gedda e riposarsi.

Per ora non è dato sapere se sarà in pista domani per le sessioni di prove libere: ovviamente attendiamo aggiornamenti ufficiali da parte di Ferrari con maggiori dettagli e chiarimenti in merito.