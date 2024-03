F1, GP Bahrain, Leclerc sbotta nel team radio: "Così è pericoloso". La rivincita di Sainz: "Piacevole sorpresa"

Una Ferrari soddisfatta a metà dopo il GP del Bahrain, primo appuntamento della stagione 2024 di F1. Carlos Sainz si gode il podio, sorprendendosi per il risultato dietro le Red Bull, mentre Charles Leclerc mastica amaro

02-03-2024 18:38

Guardando al bicchiere mezzo pieno, la Ferrari dovrebbe essere la seconda forza dietro la solita, imprendibile Red Bull, stando ai risultati del primo GP della stagione 2024 di F1 corso in Bahrain. Il team campione regnante ha infilato la doppietta con la vittoria dell’immarcescibile Max Verstappen seguito dal compagno di squadra Sergio Perez, mentre al terzo posto spunta la rossa con Carlos Sainz.

GP Bahrain: la frustrazione di Leclerc nel team radio

Tra l’altro, ironia della sorte, proprio colui che sta vivendo la sua ultima annata con il Cavallino, certo della mancata riconferma nel 2025 per essere sostituito da Lewis Hamilton. Per il pilota che invece gode di un contratto pluririnnovato, ovvero Charles Leclerc, un quarto posto condizionato dalla solita sfortuna, in questo caso un malfunzionamento ai freni.

Un problema esplicitato dallo stesso monegasco via team radio, ormai refugium peccatorum del muretto contro gli strali di Leclerc. Già in qualifica il pilota si era lamentato con il box dei due set di gomme soft: in gara invece ha lottato con il bloccaggio delle coperture anteriori, perdendo già nei primi giri la piazza d’onore dietro a Verstappen (finendo pure superato in un paio d’occasioni da Sainz).

Il monegasco via radio ad un certo punto ha fatto notare come la sua SF-24 andasse tutta a destra in fase di frenata. “Non posso lottare così, è pericoloso“. Il suo ingegnere di pista, Xavier Marcos, gli ha poi risposto: “Notiamo uno squilibrio in frenata, è confermato dai dati”.

Ferrari si consola con il podio di Sainz, nonostante il distacco da Verstappen

E mentre Verstappen si è preso non solo la vittoria (con 22,4 secondi sul compagno di squadra Perez, mica cotiche), ma anche la pole e il giro più veloce (una tripletta che fa capire sin da subito i rapporti di forza in questo 2024), la Ferrari come abbiamo detto si consola per il fatto di aver messo in fila rivali come McLaren e Mercedes, ed essersi presa il podio con Sainz, staccato di 25 secondi dall’olandese.

Per lo spagnolo è come se fosse una vittoria, perché oltre a battere il collega e rivale Leclerc, preferito dai vertici di Maranello rispetto a lui, è riuscito a stare dietro al duo Red Bull pur guidando una SF-24 con un problema allo sterzo dopo un contatto con Perez e con gomme dure.

Sainz: “Gara in cui mi sono trovato a mio agio, ma ancora c’è da fare”

Sainz ha commentato: “Mi sono sentito davvero a mio agio oggi. Anche se la partenza non è stata il massimo, in seguito ho gestito bene le gomme mantenendo il ritmo, superando due o tre vetture per raggiungere la zona podio e tenere il passo con le Red Bull”. Insomma, “è stata una piacevole sorpresa“.

Ma per lo spagnolo “non è ancora abbastanza”. “Non siamo dove vogliamo essere. Però è comunque un bel passo avanti rispetto allo scorso anno e un buon inizio di stagione“. E sulle gomme: “Il nostro piano era chiaro, utilizzano la soft e poi due dure, con le quali mi sono sentito un po’ più a mio agio giacché si surriscaldano e si degradano meno. Certo, è una gomma complessa da gestire con il riscaldamento e il bloccaggio anteriore. Ma una volta che lo fai andare, puoi spingere con la tua auto”.

