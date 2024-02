F1 Gp Bahrain: Sainz pensa solo alla Ferrari; Hamilton rivela: “Ho fatto la scelta giusta, la Mercedes mi ha capito”

La Formula 1 scalda i motori in vista della prima gara della stagione sul circuito di Sakhir. Dalla consueta conferenza dei piloti in vista del weekend le parole di Alonso, Hamilton e Sainz

28-02-2024 14:44

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto pronto per la stagione 2024. Il prossimo fine settimana segna l’inizio di una nuova stagione che per certi versi si preannuncia più “strana” delle precedenti. Hamilton e Sainz hanno le valigie già pronte per la prossima destinazione ma ora è arrivato il momento di concentrarsi unicamente su quello che deve succedere in pista. A Sakhir nel fine settimana va in scena la prima gara della stagione con il Gp del Bahrain e per il momento il futuro si mette da parte e conta solo andare forte.

Sainz pensa solo alla Ferrari

Carlos Sainz sembra estremamente concentrato su quello che deve fare in pista in questa stagione. Il pilota spagnolo non farà parte della squadra Ferrari nel 2025 e questa stagione potrebbe essere fondamentale per affermare il suo valore nel mondo della F1: “Sembra ieri che è finita la stagione 2023. Ormai è come stare in gara sempre. Abbiamo completato il nostro lavoro nei test e siamo pronti – ha dichiarato nella conferenza stampa dei piloti sul circuito di Sakhir – Il futuro? Non so dove andrò. Voglio dare il massimo in questa stagione e con questo team. Per il resto ho bisogno di tempo per capire il miglior progetto per me a medio lungo termine e provare a diventare campione”.

Verstappen evita l’argomento Horner

E’ atteso in giornata il verdetto sulla vicenda che riguarda il team principal della Red Bull, Christian Horner e in conferenza stampa anche Max Verstappen viene stuzzicato sull’argomento: “Sono concentrato sulle mie prestazioni e quella della vettura ma spero che si risolta tutto molto presto. E’ un lavoro di squadra, tutti dobbiamo essere uniti e anche per questo vogliamo che la situazione si risolva”. E sulle ambizioni: “Mi sento a mio agio sulla nuova macchina e la situazione è promettente ma ogni weekend sarà diverso”.

Hamilton: “La Mercedes ha capito la mia scelta”

Una stagione complicata quella che si trova davanti Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes vuole concentrarsi unicamente sugli impegni in pista a cominciare dal Gp del Bahrain che dà il via alla Formula 1 nel corso del prossimo fine settimana: “L’atmosfera è buona – ha dichiarato l’inglese – è un momento entusiasmante e partiamo da una base migliore rispetto agli ultimi due anni. Siamo contenti ma non ci accontentiamo. Il team ha capito la mia scelta e mi sta garantendo un grande supporto. Durante la pausa ho passato tanto tempo da solo per prendere la decisione giusta e penso di averlo fatto”.

Alonso, tra qualche settimana le rivelazioni per il futuro

Fernando Alonso è uno dei piloti più chiacchierati in questa “pre-season”. L’asturiano infatti è al centro di voci mercato che lo vogliono alla Mercedes come sostituto di Hamilton a partire dalla prossima stagione. Ma per il momento l’ex ferrarista non cancella neanche i dubbi sulla decisione di continuare o meno a correre: “Ancora devo devo decidere se se a fine anno continuerò a correre oppure no. Mi sento alla grande, ma è un calendario impegnativi. Nel 2026 ci sarà un regolamento nuovo che mi potrebbe anche tentare ma al momento è tutto in divenire”.