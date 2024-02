F1 Ferrari, Hamilton svela retroscena: "Accordo top secret". Clamoroso Schumacher: "Vettel in Mercedes"

Arriva direttamente da Lewis Hamilton una nuova rivelazione sull'accordo con la Ferrari mentre in ottica mercato piloti a sganciare la bomba ci pensa Ralf Schumacher secondo cui il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel vuole tornare in F1

27-02-2024 11:54

Anche a pochi giorni dall’inizio del Mondiale di F1 2024 non si placano le voci, i retroscena e le rivelazioni sul colpo del secolo, come è stato ribattezzato da molti, vale a dire il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025. Stavolta a svelare un particolare dell’accordo col team di Maranello è stato lo stesso pilota inglese 7 volte campione del mondo che ha parlato di una trattativa top secret fino all’ultimo momento.

Intanto si susseguono anche i rumors sul mercato piloti innescato in vista del prossimo anno innescato proprio dal passaggio di Hamilton in Ferrari. E tra i pretendenti al sedile della Mercedes spunta anche il nome di un altro veterano pluri campione del mondo di F1. Non si tratta di Fernando Alonso, bensì del clamoroso ritorno di Sebastian Vettel. A dirlo è niente di meno che Ralf Schumacher.

Hamilton alla Ferrari, Lewis: “Non l’ho detto nemmeno ai genitori”

Un particolare al giorno, o quasi. L’accordo di Lewis Hamilton con la Ferrari a partire dal 2025 ha generato davvero un hype intorno al mondo della Formula 1 che forse non si vedeva e non si sentiva dagli anni d’oro di Michael Schumacher. Il campionissimo che accetta alle soglie dei 40 anni la sfida di riportare il Mondiale a Maranello. Peraltro un personaggio glamour come Hamilton aggiunge pepe al contesto della notizia in se per se.

Stavolta poi è stato lo stesso Lewis Hamilton durante una delle tante interviste concesse negli ultimi giorni, a margine dei test della F1 in Bahrain e dell’imminente inizio del Mondiale, a svelare uno dei tanti retroscena del suo passaggio alla Ferrari in quella che potremmo definire non a torto un’operazione top secret.

“È successo molto velocemente e conosco Fred (Vasseur, ndr) da molto tempo – ha rivelato proprio Hamilton parlando a “F1: Back at Base”, nuovo podcast realizzato dalla Bbc – Per quanto mi riguarda, ero eccitato per il nuovo anno, ma non sapevo davvero cosa mi avrebbe riservato il futuro e non sapevo davvero per quanto tempo avrei corso, ma sapevo che mi sentivo super motivato ed entusiasta di continuare a correre. Non ho parlato a nessuno della Ferrari. Non l’ho detto ai miei genitori fino al giorno in cui è stato annunciato. Quindi nessuno lo sapeva. Voglio dire, l’opportunità si è presentata e ho pensato, okay, devo pensarci un secondo. E non avevo molto tempo per pensare e dovevo semplicemente seguire il mio istinto e ho deciso di cogliere l’occasione”

Ferrari, Hamilton e la scelta nel nome di Senna

Dopo aver rivelato lui stesso di aver selezionato sempre Michael Schumacher ai videogiochi da ragazzo, spunta un’altra teoria sulla scelta di Lewis Hamilton di accettare la corte della Ferrari. Secondo il reporter dalla pit-lane di Sky F1, Ted Kravitz, la decisione del 7 volte campione del mondo di unirsi alla Ferrari è stata ispirata dalla sua ammirazione per Ayrton Senna.

Lewis non ha mai nascosto di essersi ispirato anche e soprattutto a Senna, non a caso il suo casco originale ha una colorazione che ricorda molto il verdeoro della bandiera brasiliana da sempre presente sul casco del campionissimo carioca morto tragicamente sulla pista di Imola il 1° maggio 1994.

Senna nella sua carriera fatta di 3 Mondiali vinti con la McLaren aveva spesso espresso il suo sogno di guidare un giorno per la Ferrari. Sia Montezemolo che Jean Todt hanno più volte rivelato come fossero state intavolate delle trattative per portare Ayrton a Maranello nei primi anni ’90.

“Ho una teoria personale – ha detto l’opinionista inglese – Hamilton ha trascorso gran parte del suo Natale e Capodanno in Brasile e sappiamo che Ayrton è sempre stato l’eroe dell’infanzia di Lewis. Non penso che sia un segreto che dopo la Williams, Ayrton volesse finire la sua carriera alla Ferrari – magari Hamilton vuole completare l’opera che il destino ha impedito a Senna di finire”

F1, “Vettel in Mercedes”: Ralf Schumacher sgancia la bomba mercato

Intanto in attesa che finalmente giovedì cominci ufficialmente il Mondiale di F1 2024 con le prime libere del Gp del Bahrain previsto eccezionalmente per sabato, il mercato piloti è quanto mai attivo in ottica 2025 incendiato dall’effetto domino proprio del passaggio di Hamilton in Ferrari e dalla scadenza di molti contratti.

A fare gola a tutti è il sedile della Mercedes lasciato vacante da Lewis. Sono stati fatti tanti nomi, più o meno probabili. Da Fernando Alonso ad Alexander Albon passando dallo stesso Carlos Sainz in uscita da Maranello e poi Lando Norris fino alla promozione in stile Verstappen del talento italiano della Mercedes Academy, Andrea Kimi Antonelli.

Ad animare ancor di più la discussione le dall’opinionista di Sky Deutschland Ralf Schumacher che ha parlato di un clamoroso ritorno in F1 di Sebastian Vettel inattivo oramai da due anni dopo il ritiro nel 2022: “Ho sentito che Sebastian vuole tornare a guidare una vettura“.

Del resto proprio a inizio anno lo stesso Vettel ha pubblicato un post sui suoi social in cui annunciava di riprendere gli allenamenti per una nuova sfida. Che sia quella di tornare in F1? Come del resto hanno fatto prima di lui, con alterne fortune, altri campioni del mondo, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e a più riprese Fernando Alonso. L’ipotesi Vettel in Mercedes resta suggestiva legata soprattutto alle radici tedesche dell’abbinamento. Chissà…

