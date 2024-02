F1 Mercedes, pazza idea Verstappen per il dopo Hamilton: "Wolff ci proverà". E spunta il nome di Kimi Antonelli

Continua il toto nomi per il dopo Lewis Hamilton in Mercedes: accanto alla pazza idea di "strappare" Max Verstappen alla Red Bull si fa largo anche l'ipotesi di lanciare Andrea Kimi Antonelli ma Toto Wolff frena

04-02-2024 20:03

Il colpaccio della Ferrari che ha annunciato l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello nel 2025 ha scatenato il mercato piloti. Al centro delle attenzioni ovviamente le attenzioni della Mercedes chiamata a trovare un degno sostituto da affiancare a George Russell dal prossimo anno. Ed allora ogni nome sembra buono e suggestivo al tempo stesso. E nelle ultime ore è spuntato anche quello del campione del mondo Max Verstappen.

Ma non solo, visto che oramai tutto è possibile non si esclude la possibilità che Toto Wolff decida di promuovere er dare una grossissima chance al giovanissimo pilota italiano Andrea Kimi Antonelli, suo pupillo, al centro del programma giovani piloti della Mercedes che sta bruciando le tappe e il prossimo anno correrà in F2.

F1, Mercedes post Hamilton: Helmut Marko teme per Verstappen

“Toto Wolff ci proverà, ma non avrà successo”

Sono bastate queste parole di Helmut Marko, gran Deus Ex Machina della Red Bull a scatenare un putiferio. Sotto la lente d’ingrandimento la possibilità, reale o remota, che la Mercedes corteggi Max Verstappen per il dopo Lewis Hamilton. Difficile ma non impossibile specie dopo quanto successo nel giro di poche ore con la Ferrari ed Hamilton.

Va detto che nel 2013 un giovane e ambizioso Toto Wolff riuscì a strappare proprio Hamilton alla McLaren per portarlo in Mercedes a prendere il posto di un altro grande, il più grande, Michael Schumacher che lasciava la F1 per la seconda volta. In quell’occasione la mediazione di Niki Lauda fu fondamentale ma ora il team principal della Mercedes è cresciuto, a livello manageriale e politico. Ripetiamo, lo scenario è molto improbabile specie considerando che l’olandese volante difficilmente potrebbe lasciare la Red Bull che gli garantisce in questo momento di vincere gare su gare e titoli su titoli.

F1, Mercedes: e se fosse la volta di Andrea Kimi Antonelli?

In un altro articolo abbiamo analizzato tante varie suggestioni da Alonso a Vettel passando per Mick Schumacher. Lo è anche quella che porta a una decisione altrettanto clamorosa. Tra un anno la Mercedes potrebbe anche promuovere in F1 il talento di Andrea Kimi Antonelli che Toto Wolff sta facendo crescere da qualche anno all’interno del programma per giovani piloti del team di Brackley.

Di lui si dice un gran bene ed ha il sostegno e l’apprezzamento proprio di Toto Wolff in prima persona. E’ un talento naturale dell’automobilismo. Dopo aver vinto numerosi campionati di kart, Antonelli ha vinto cinque titoli nelle categorie monoposto negli ultimi due anni e passerà direttamente alla Formula 2 con Prema nel 2024. Ha bruciato le tappe nelle serie minori e il prossimo anno correrà in Formula 2 saltando dunque la Formula 3 misurandosi con piloti più grandi di lui nella categoria più prossima all’elitè della Formula 1.

Sarebbe un azzardo ma lo fu anche quello di Red Bull con Max Verstappen che giovanissimo a 16 anni approdò in F1. Vero è che l’olandese ebbe la possibilità di crescere per una stagione e mezza in AlphaTauri ma l’opzione di Antonelli se dovesse rivelarsi da subito competitivo in F2 potrebbe essere più che una suggestione.

Mercedes, Toto Wolff frena su Antonelli al posto di Hamilton

Interpellato sull’argomento, lo stesso team principal della Mercedes, Toto Wolff ha ancora una volta decantato il talento di Antonelli ma anche sottolineato di non voler bruciare il pilota italiano 17enne: “Kimi è con la Mercedes da quando aveva 11 anni – ha detto Wolff a PlanetF1.com – Ha frequentato il programma junior e la sua carriera da unior ha avuto molto successo. Penso che la cosa più importante in questa fase sia che si concentri sulla F2. Se iniziamo a fargli girare la testa o a scatenare voci sui media su di lui, questo non aiuterà la sua campagna in F2. È appena uscito dai kart qualche anno fa e non ha nemmeno 18 anni. Quindi preferirei non iniziare alcuna speculazione sul fatto che Kimi vada in Formula 1 in quella fase. Con un’intera stagione di sport motoristici alle porte prima di doversi preoccupare di avere un posto vuoto, Wolff ha detto che la squadra ha tutto il tempo per valutare le proprie opzioni. Un ragazzo così veloce, talentuoso e intelligente in macchina che dobbiamo solo fare la scelta giusta per il secondo posto. Non è qualcosa in cui voglio essere affrettato”.

