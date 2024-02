F1, Hamilton, il debutto in Ferrari è già un caso: pasticcio social del Gp di Melbourne

Caos attorno alla prima del sette volte campione del mondo alla guida della Ferrrari. Sui social, il post cancellato dal Gp di Melbourne scatena il caos

03-02-2024 23:59

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Diventa un caso il debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari in F1. Il motivo è da ricercare nei sempre più frequenti intrighi e pasticci che caratterizzano il mondo social, con post condivisi forse troppo in fretta, forse per errore, ma che, di certo, un dietrofront, per quanto tempestivo, non riesce assolutamente a cancellare.

Hamilton in Ferrari continua a far discutere

Il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari continua, per ovvie ragioni, a monopolizzare l’attenzione del mondo della Formula 1, e non solo. Arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno, la notizia del sette volte campione del mondo alla guida della Rossa al posto di Carlos Sainz dalla stagione 2025 ha dato il via a valutazioni, attirato opinioni e scatenato i social.

La gaffe del Gp d’Australia

Proprio dai social, nelle ultime ore, è montato un vero e proprio caso attorno al possibile Gran Premio che vedrà il debutto di Hamilton con la Ferrari. Il motivo è da ricercare nella gaffe, ingenuità, o errore, chiamatela come volete, che ha visto protagonista il profilo ufficiale del Gp d’Australia.

A rivelare la notizia sono diversi tabloid inglesi a cui, come riportato da Il Corriere dello Sport, non è sfuggita l‘immagine pubblicata e, poi, cancellata che annunciava la corsa sul circuito Albert Park di Melbourne come gara inaugurale della stagione 2025 e, dunque, anche quella del debutto di Hamilton in Ferrari dopo l’addio alla Mercedes.

F1, Melbourne torna gara inaugurale del Mondiale?

A rendere un caso l’accaduto è il fatto che da ormai diversi anni il Gran Premio che apre la nuova stagione è sempre stato corso in Bahrein, proprio al posto di Melbourne, sostituito con il Covid. Cosa che accadrà anche in questa stagione 2024 del Mondiale di F1, l’ultima di Hamilton alla guida di una Freccia d’Argento che prenderà il via il prossimo 3 marzo. Al momento, dunque, resta il dubbio e non è dato sapersi se nel 2025 le cose cambieranno nuovamente. Occorrerà attendere ufficialità.

Tutte le ultime notizie di Formula 1