F1, Hamilton affida ai social il suo pensiero: "Anni in Mercedes meravigliosi, ma in Ferrari realizzo un sogno"

Dovrà attendere un anno, ma sarà forse l’anno più bello della sua vita. Perché Lewis Hamilton non avrebbe potuto chiedere di meglio, se non avere una chance per poter salire al volante della macchina che fa prendere vita ai sogni. L’arrivo in Ferrari a 40 anni è il modo migliore per aprire l’ultimo capitolo di una carriera di per sé già entusiasmante, ma che con la Scuderia di Maranello potrebbe trovare la definitiva consacrazione. E in un messaggio affidato ai propri canali social, il primo dopo l’annuncio del suo approdo in Ferrari, Hamilton fa capire quanto fosse grande il desiderio di vestirsi di rosso.

La conferma della clamorosa trattativa

Il pilota britannico ha fatto capire di essere al settimo cielo. “Mi sento incredibilmente fortunato, perché dopo aver realizzato con le Frecce d’Argento cose che avrei potuto solo sognare da bambino, ora so di avere la possibilità di realizzare un altro sogno d’infanzia: guidare in rosso con la Ferrari. Sono stati giorni pazzeschi e pieni di una serie di emozioni, ma come tutti sapete, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes-AMG Petronas F1 Team, è arrivato il momento per me di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e sarà con la Scuderia Ferrari nel 2025“.

Il legame con Mercedes: “La partnership migliore di sempre”