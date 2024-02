F1: Ha fatto bene la Ferrari a puntare tutto su Lewis Hamilton? Sarà lui l’uomo del mondiale? Vota il sondaggio

La mossa a sorpresa della Ferrari che ha trovato l’accordo con Lewis Hamilton a partire dal 2025 ha sconvolto il mondo della F1. È la scelta giusta per tornare a vincere il Mondiale? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!

02-02-2024 16:55

Doveva essere il giorno dedicato alla chiusura del mercato invernale nel mondo del calcio, invece il 1 febbraio è stato il giorno di Lewis Hamilton alla Ferrari. La notizia che il 7 volte campione del Mondo vestire il rosso del Cavallino Rampante a partire dalla stagione 2025 ha rappresentato un vero e proprio scossone per la F1 e per il mondo dello sport in generale.

Il giorno dopo però è anche quello nel quale riflettere sui pro e i contro di questa decisione. Al momento gli operatori di Borsa sono stati tutti unanimi approvando la decisione della Ferrari con il titolo che è schizzato alle stelle. Ma c’è anche chi solleva qualche obiezione. Il 7 gennaio scorso il campione inglese ha compiuto 39 anni e il “prime” della sua carriera sembra essere alle spalle, quando arriverà in Ferrari le primavere saranno 40. Inoltre c’è da considerare la coesistenza con Charles Leclerc. Il pilota monegasco è un talento in ascesa che fino a questo momento non ha avuto a disposizione una macchina per provare a vincere il campionato.

La scelta della Ferrari di puntare su Lewis Hamilton dal 2025 è quella giusta per tornare a vincere per il Mondiale? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!