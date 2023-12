Kimi Antonelli in Formula 2 fa subito impressione: "Prime sensazioni positive ma devo migliorare"

Il talento italiano dell'automobilismo Andrea Kimi Antonelli ha fatto il suo esordio in Formula 2, la categoria anticamera della F1, con buoni riscontri nei tre giorni di test ad Abu Dhabi, un gran bel salto di qualità per la promessa di scuola Mercedes

02-12-2023 22:14

Più che positivo il primo impatto di Andrea Kimi Antonelli. La promessa dell’automobilismo italiano nei giorni scorsi ha debuttato nella categoria più prossima all’elitè della Formula 1 senza passare dalla Formula 3, intermezzo naturale tra le due categorie.

Secondo tempo nella prima giornata di test ad Abu Dhabi con Prema Racing, sesto nel day 2 dove si è concentrato sui long run e sulle mescole di gomme e infine 10° tempo nella terza e ultima giornata conclusiva continuando a prendere confidenza con una monoposto del tutto nuovo per lui in vista della prossima stagione.

Anche se le macchine di nuova generazione arriveranno più avanti a inizio 2024 quando ci sarà il debutto ufficiale del pilota bolognese in orbita Mercedes. Che si è detto molto soddisfatto di questo primo approccio con la categoria per lui inedita.

Kimi Antonelli: buono il debutto in Formula 2 nei test di Abu Dhabi

Tre giorni di test ad Abu Dhabi per prendere confidenza con la nuova categoria, la nuova sfida. Non ha assolutamente sfigurato Andrea Kimi Antonelli che nel 2024 sarà chiamato all’esordio assoluto in Formula 2, anticamera della F1. Kimi Antonelli è partito alla grande al primo impatto in Formula 2. Secondo miglior tempo nei 37 giri collezionati nel primo giorno di test. Con la Prema Racing, una delle migliori scuderie a livello giovanile, che lo segue praticamente dagli esordi nelle monoposto a ruote scoperte, il pilota bolognese ha fermato il cronometro in 1:36.257, crono inferiore solo al suo compagno di squadra Oliver Bearmann (1:36.092). Bene anche il giorno successivo completando un totale di 102 giri con un ottimo sesto posto, a poco più di due decimi dal miglior crono di Maloney. Infine nel terzo e ultimo giorno di test Antonelli ha chiuso 10° continuando quel percorso di presa di confidenza con monoposto più veloci di quelle guidate finora.

Antonelli euforico: “Prime sensazioni positive”

Andrea Kimi Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006. Nonostante sia italianissimo, bolognese, in quell’Emilia cuore pulsante del motorsport italiano, Kimi Antonelli non è nel novero dei piloti della Ferrari Driver Academy bensì dal 2019 è entrato a far parte del programma Mercedes Junior Team. Questo il commento di Kimi ai test riportate da motorsport.com:

“Le prime sensazioni in Formula 2 sono state positive. La vettura ha più potenza e più carico aerodinamico, però è anche più pesante. Anche a livello fisico è più faticosa, però le penalizzazioni sono state buone, mi son trovato bene. Ci sono ancora dei punti su cui devo lavorare, soprattutto la frenata. Però mi sto trovando bene, mi sto divertendo, cosa molto importante Però, sì, le prime sensazioni sono buone”.

Antonelli in F1, perchè è possibile: Prema e Mercedes ci credono

Un salto nella categoria non di poco conto per la carriera di Antonelli che va in Formula 2, che è l’anticamera della F1. Eccezionale pilota di kart, Antonelli ha conquistato un sensazionale doppio titolo pilota nel campionati italiano e tedesco di Formula 4 nel 2023, accumulando un numero record di vittorie. Dopo il completamento della stagione regolare, è entrato nella Coppa di Formula 4 dei FIA Motorsport Games, ottenendo la medaglia d’oro e contribuendo al successo generale dell’Italia.

All’inizio del 2023, ha conquistato il titolo del Campionato Formula Regional Middle East, ottenendo tre vittorie e sette podi. E poi per non farsi mancare nulla si è laureato anche campione nel FRECA la Formula Regional European Championship by Alpine.

