F1 Calendario Mondiale 2024: novità, si parte di sabato. Confermate Imola e Monza. Tutte le gare

Ufficializzato il calendario per il Mondiale di Formula 1 del 2024: 24 GP, chiusura l'8 dicembre ad Abu Dhabi. La grande novità è la partenza con una gara il sabato in Baharain, saranno due le gare non di domenica, anche Arabia, per rispetto al Ramadan

05-07-2023 19:05

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato