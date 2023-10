Andrea Kimi Antonelli correrà in Formula 2: "Non vedo l'ora". Perchè il talento italiano può ambire alla F1

Il talento italiano dell'automobilismo Andrea Kimi Antonelli correrà il prossimo anno in Formula 2, la categoria anticamera della F1, un gran bel salto di qualità per la promessa di scuola Mercedes

23-10-2023 14:54

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

A un passo dalla F1. Sempre più in alto la carriera di Andrea Kimi Antonelli. La promessa dell’automobilismo italiano e internazionale correrà il prossimo anno in Formula 2 con il team Prema. Un salto non indifferente per il talento scuola Mercedes, fresco campione nel FRECA la Formula Regional European Championship by Alpine che salta dunque la Formula 3 e che nel 2024 si misurerà con piloti più grandi di lui nella categoria più prossima all’elitè della Formula 1.

Una scelta ponderata però quella dei vertici della scuderia di Brackley, con lo zampino di Toto Wolff che stima molto Antonelli, e che sta accompagnando con tutte le forze la carriera del talento bolognese che davvero sembra poter quanto prima riportare i colori italiani su una monoposto della massima espressione automobilistica, la F1.

Kimi Antonelli: ufficiale il salto di categoria in Formula 2

“Prema Racing annuncia che il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli gareggerà con il team nel campionato FIA Formula 2 2024. Antonelli, che è stato pilota junior del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team sin dagli inizi della sua carriera, si unirà al team nei test post-stagionali FIA Formula 2 del 2023 a Yas Marina ad Abu Dhabi.”. Questo in sintesi il comunicato ufficiale della scuderia con cui Andrea Kimi Antonelli, sotto l’egida Mercedes, ha iniziato la sua carriera nelle monoposto a fine 2021 e in cui si è affermato in questi due anni dopo aver vinto cinque titoli in meno di due anni. Un salto nella categoria non di poco conto per la carriera di Antonelli che va in Formula 2, che è l’anticamera della F1. Eccezionale pilota di kart, Antonelli ha conquistato un sensazionale doppio titolo pilota nel campionati italiano e tedesco di Formula 4 nel 2023, accumulando un numero record di vittorie. Dopo il completamento della stagione regolare, è entrato nella Coppa di Formula 4 dei FIA Motorsport Games, ottenendo la medaglia d’oro e contribuendo al successo generale dell’Italia. All’inizio del 2023, ha conquistato il titolo del Campionato Formula Regional Middle East, ottenendo tre vittorie e sette podi. 🚨DRIVER ANNOUNCEMENT🚨 Antonelli graduates to FIA Formula 2 after winning 2023 FRECA Championship 🙏🤩 📰 Italian racer stays with PREMA for third consecutive year ↘️https://t.co/p8K30pY98D#F2 #PremaZone #FRECA #DriverAnnouncement pic.twitter.com/7DpX3yQ2iI — PREMA (@PREMA_Team) October 23, 2023

Quest’anno, Antonelli ha partecipato e vinto anche il Campionato Europeo Formula Regional by Alpine, una delle serie junior più competitive a livello internazionale, ed ha realizzato una progressione eccezionale che è culminata nella conquista del campionato piloti in modo spettacolare a due gare dalla fine a Zandvoort.

Antonelli euforico: “Sarà dura ma voglio fare del mio meglio”

Andrea Kimi Antonelli è nato a Bologna il 25 agosto 2006. Nonostante sia italianissimo, bolognese, in quell’Emilia cuore pulsante del motorsport italiano, Kimi Antonelli non è nel novero dei piloti della Ferrari Driver Academy bensì dal 2019 è entrato a far parte del programma Mercedes Junior Team. Questo il commento di gioia di Kimi:

“Sono molto felice di questa opportunità. Dalla Formula Regional alla Formula 2 sarà un salto enorme. Sono consapevole che sarà molto impegnativo perché lì il livello è veramente alto. Sarà una macchina nuova, per me e anche gli altri, ma sarà comunque dura, non voglio darmi aspettative, cercherò di imparare il più possibile nei test per essere pronto per la prima gara, divertirmi come sempre e fare un buon lavoro. Sono felice di continuare con PREMA perché con loro ho iniziato la mia carriera in monoposto e loro sono la mia seconda famiglia. Adoro lavorare con loro.”

Antonelli in F1, perchè è possibile: Prema e Mercedes ci credono

La mossa di Mercedes di far esordire il pupillo di Toto Wolff nel campionato di Formula 2 facendogli saltare la Formula 3 è un azzardo ponderato. Se è vero che Antonelli si dovrà confrontare con piloti più grandi ed esperti di lui, alcuni in odore di F1, vedi l’attuale leader della classifica, Theo Pourchaire accostato alla Sauber, è altrettando vero che dal 2024 ci sarà un cambio di regolamento in Formula 2 dove debutteranno le nuovo monoposto disegnate da Dallara.

Kimi 🤝 @Formula2 Exciting news. 👏 Our Junior Driver, Andrea Kimi Antonelli, will be racing in F2 next season with @PREMA_Team. Take a look. 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 23, 2023



Quindi partiranno tutti da zero e Antonelli potrebbe sfruttare il primo anno, da esordiente per fare esperienza ma partendo al pari con gli altri nella conoscenza delle nuove macchine. Così lo introduce nella categoria Rene Rosin – Direttore della Prema Racing:

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Kimi nel nostro team FIA Formula 2. È stato con noi fin dall’inizio, quindi non solo lo conosciamo bene, ma siamo anche particolarmente orgogliosi di ciò che è stato in grado di ottenere nei suoi primi due anni a tempo pieno nelle monoposto. Kimi è un pilota dotato e un grande giocatore di squadra, quindi non vediamo l’ora di vedere cosa porterà la stagione 2024 e siamo concentrati nell’aiutarlo a fare il passo nel modo più agevole possibile.”

Intanto il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 è finito nel caos stravolto dalle squalifiche