F1, GP Usa riscritto: Hamilton e Leclerc squalificati, Sainz sul podio. Cosa sono i pattini e come cambia l'ordine di arrivo

Primo Verstappen davanti a Hamilton e Norris, Sainz a ridosso del podio e Leclerc 6°. Tutto giusto, tutto sbagliato. Chi si è andato a dormire con questo ordine d’arrivo del Gran Premio degli Stati Uniti di F1 si è risvegliato con qualcosa di diverso. Anzi, brusco risveglio sicuramente per Hamilton e Leclerc che si sono visti squalificare qualche ora dopo la corsa (in piena notte italiana), dolce invece per Lando Norris e Carlos Sainz che si vedono “donati” dalla direzione corsa rispettivamente il 2° e il 3° con lo spagnolo che guadagna un podio insperato.

Tutto a causa dei pattini irregolari riscontrati riscontrate al fondo piatto delle loro vetture al termine del Gran Premio di Austin, rispettivamente la Mercedes dell’inglese 7 volte campione del mondo e la Ferrari del monegasco. Scopriamo cosa sono i pattini delle monoposto di F1 e come cambia l’ordine d’arrivo della gara del Texas

Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati entrambi squalificati dal Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo la gara di Austin, le loro vetture sono state ispezionate e il team tecnico della FIA ha individuato irregolarità dopo aver effettuato un’ispezione sull’usura delle assi.

Nella Relazione del Delegato Joe Bauer si legge che: “l’usura del fondo piatto è stata trovata non conforme all’articolo 3.5.9 e) del regolamento tecnico, il quale prevede che il plank delle vetture debba avere uno spessore minimo di nove millimetri”. Entrambi i piloti sono stati quindi immediatamente segnalati alla direzione corsa che ha provveduto alla squalifica.

Mercedes e Ferrari hanno inviato un rappresentante tecnico per parlare agli steward, affermando che “l’elevata usura dei pattini è stata probabilmente il risultato della combinazione unica tra la pista sconnessa e il programma della gara Sprint che ha ridotto al minimo il tempo per impostare e controllare la vettura prima della gara.”

Tuttavia, i Commissari Sportivi hanno sottolineato che “è a carico del concorrente garantire che la vettura sia conforme alle norme in ogni momento durante un evento. In questo caso particolare, “la misura del fondo nella zona definita nel rapporto del Delegato Tecnico era fuori delle soglie delineate nell’articolo 3.5.9 e) del Regolamento Tecnico FIA di Formula Uno, che include una tolleranza per l’usura.”

Gp USA F1: Norris e Sainz sul podio, due Williams a punti

Hamilton aveva concluso con un brillante secondo posto dopo aver ripreso in gara sia le due Ferrari che la McLaren di Lando Norris e nel finale aveva anche provato ad insidiare il vincitore Max Verstappen fino al traguardo. Leclerc invece ha tagliato il traguardo al sesto posto dopo essere partito dalla pole ma aver condotto una gara di sofferenza per l’usura delle gomme e con una strategia completamente sbagliata da parte della Ferrari a una sola sosta.

La squalifica di Hamilton fa salire la McLaren di Lando Norris al secondo posto e promuove la Ferrari di Carlos Sainz sul podio. Sergio Perez si porta al quarto posto mettendo una seria ipoteca sul 2° posto nel mondiale piloti. Per effetto anche della squalifica di Leclerc, Geroge Russell balza dal settimo al quinto posto, due posizioni in più anche per Pierre Gasly 6° e Lance Stroll 7°.

Yuki Tsunoda si è classificato ottavo, con il pilota giapponese che ha anche conquistato il punto bonus per il giro più veloce. Infine fa festa grande la Williams che mette entrambe le vetture a punti: Alex Albon al nono posto e soprattutto il padrone di casa Logan Sargeant sale al decimo posto ottenendo così il suo primo punto in F1 che potrebbe essere determinante per conservare il posto in griglia per il 2024 specie dopo il “collasso” in Qatar.

GP Usa: il nuovo ordine d’arrivo, Sainz sale sul podio

POS PILOTA Auto TEMPO 1 Max Verstappen Red Bull 1:35:21.362 DQ Lewis Hamilton Mercedes +2.225 s 2 Lando Norris Mclaren +10.730 s 3 Carlos Sainz Ferrari +15.134 s 4 Sergio Perez Red Bull +18.460 s DQ Charles Leclerc Ferrari +24.662 s 5 George Russel Mercedes +24.999 s 6 Pierre Gasly AlpinE +47.996 s 7 Lancia Passeggiata Aston Martin +48.696 s 8 Yuki Tsunoda Alpha Tauri Honda +74.385 s 9 Alessandro Albon Williams +86.714 s 10 Logan Sargeant Williams +87.998 s 11 Nico Hulkenberg Haas Ferrari +89.904 s 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari +98.601 s 13 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari +1 giro 14 Kevin Magnussen Haas Ferrari +1 giro 15 Daniele Ricciardo Alpha Tauri +1 giro NC Fernando Alonso Aston Martin DNF NC Oscar Piastri Mclaren DNF NC Esteban Ocon Renault Alpina DNF

F1, prossima gara: c’è subito il Gp Messico, poi Brasile

La Formula 1 non si ferma in questa trasferta oltreoceano. Dopo la gara di Austin il circus si sposta immediatamente al Centro America per il Gran Premio del Messico che si correrà domenica prossima. A 4 gare dalla fine il “back-to-back-to-back” si chiuderà la settimana successiva in Brasile. Poi mancheranno solamente 2 gare alla fine, Las Vegas e Abu Dhabi con un Verstappen che non sembra mai sazio…