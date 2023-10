F1, GP Usa: diretta LIVE Austin

Cronaca in diretta

Si gareggia sul Circuit of the Americas, un tracciato di 5.513 km da ripetere per 19 volte nella Sprint Race (saranno 56, invece, le tornate della gara di domenica sera).

Oggi Leclerc scatterà dalla pole position conquistata venerdì, mentre Verstappen scatterà dalla sesta piazza. Il campione del mondo paga la penalità per i track limits che hanno portato i commissari a cancellare il suo miglior giro del Q3, buono per la pole position!

Saranno quattro le monoposto a scattare dalla pit-lane. Aston Martin (Alonso e Stroll) e Haas (Hulkenberg e Magnussen) hanno scelto di cambiare il set-up delle vetture per la gara.

Giro di formazione in corso. Manca pochissimo alla partenza del GP di Austin con Leclerc in pole position!

PARTITI! Brutta partenza per Leclerc, subito infilato da Norris che sale così in prima posizione. Bene anche Sainz che passa Hamilton salendo in quarta piazza. Verstappen è alle spalle di Hamilton.

GIRO 2. Norris ha già aperto un buon gap su Leclerc, che per qualche istante soffre anche un timido assalto di Sainz. Verstappen sempre alle spalle di Hamilton.

GIRO 3. Giro veloce per Norris, che ora ha 2.5 secondi di vantaggio su Leclerc. Problemi per Ocon, la sua monoposto è danneggiata e viene superato da Russell e Perez.

GIRO 4. Hamilton sfrutta il DRS per passare Sainz e salire così in terza posizione. Ha un buon ritmo e può rimontare anche su Leclerc.

GIRO 5. Sainz fatica e viene passato anche da Verstappen. Il ferrarista ora è quinto ma sembra soffrire un grosso calo di prestazione in questo momento.

GIRO 7. Ocon costretto al ritiro per il contatto sofferto in partenza con Piastri. Ora Hamilton continua a spingere per recuperare il gap su Norris. Sainz rimane nella scia di Verstappen dopo il sorpasso subito.

GIRO 8. Hamilton continua a rosicchiare lo svantaggio da Norris, sceso ora sotto i 3 secondi. Verstappen si avvicina a Leclerc, che ha ricevuto ordini per gestire le gomme dal muretto.

GIRO 10. Problemi per Piastri, che ha un problema tecnico alla monoposto e viene richiamato ai box. Dovrà ritirarsi. Quindi Russell sale in sesta piazza alle spalle di Sainz.

GIRO 13. Hamilton strappa il giro veloce a Norris e recupera un paio di decimi. Le due Ferrari ora sono nella scia di Verstappen, che sembra voler condurre una gara di grande gestione della gomma per una sola sosta.

GIRO 15. Hamilton non riesce a recuperare ulteriore terreno su Norris e resta a 1.9 secondi. I commissari intanto hanno archiviato l’indagine del sorpasso di Max su Leclerc con un nulla di fatto. È tutto regolare.

GIRO 16. Rientra Verstappen, il primo a fermarsi del gruppo di testa. Quindi non è settato su una strategia con una sola sosta. Anzi, finisce per rientrare in nona posizione, nel traffico.

POS. PILOTA TEAM PUNTI 1 Max Verstappen Red Bull 441 2 Sergio Perez Red Bull 228 3 Lewis Hamilton Mercedes 201 4 Fernando Alonso Aston Martin 183 5 Carlos Sainz Ferrari 156 6 Charles Leclerc Ferrari 151 7 Lando Norris McLaren 141

1a Fila 1. Charles Leclerc Ferrari 2. Lando Norris McLaren 2a Fila 3. Lewis Hamilton Mercedes 4. Carlos Sainz Ferrari 3a Fila 5. George Russell Mercedes 6. Max Verstappen Red Bull 4a Fila 7. Pierre Gasly Alpine 8. Esteban Ocon Alpine 5a Fila 9. Sergio Perez Red Bull 10. Oscar Piastri McLaren 6a Fila 11. Yuki Tsunoda AlphaTauri 12. Guanyu Zhou Alfa Romeo 7a Fila 13. Valtteri Bottas Alfa Romeo 14. Kevin Magnussen Haas 8a Fila 15. Daniel Ricciardo AlphaTauri 16. Nico Hulkenberg Haas 9a Fila 17. Fernando Alonso Aston Martin 18. Alex Albon Williams 10a Fila 19. Lance Stroll Aston Martin 20. Logan Sargeant Williams